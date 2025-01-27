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Aydın'da Kıl Çadırı Üreten İşletmede Yangın

Aydın'da Kıl Çadırı Üreten İşletmede Yangın
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Bozdoğan ilçesinde bir kıl çadırı üretim tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının işçilerin molada olduğu sırada makinelerden çıktığı düşünülüyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kıl çadırı üreten bir işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Olukbaşı Mahallesi'nde kıl çadırı üreten işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 5 arazöz, 2 su tankeri ile çevre ilçe belediyelerinin iş makineleriyle müdahale edildi.

Güçlükle kontrol altına alınan yangında iş yerinde hasar oluştu.

Yangının işçilerin molada olduğu esnada makinelerden çıktığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Cintosun - Güncel
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