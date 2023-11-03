Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu: 177 Bin 400 Adet İçi Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 177 bin 400 adet içi doldurulmuş makaron ve 19 bin 800 adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Operasyon kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde 177 bin 400 adet içi doldurulmuş, 19 bin 800 adet de sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın kaçak sigara imalatı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yenipazar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan koordineli çalışmalarda takibe alınan V.A. isimli şahsın ev ve iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda, 177 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 19 bi 800 adet sahte bandrollü boş makaron, 1 adet sigara sarma makinesi, 20 adet kesilmiş bandrol, 54 det solüsyon, 1 adet dedektör ve 28 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan V.A. da gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN