Üye Girişi
Haberler

Aydın'da 61 Bin 800 Makaron Ele Geçirildi

Güncelleme:

Aydın'ın Germencik ilçesinde yapılan operasyonda, bir evde bandrolsüz tütün mamulleri bulundu. Evde yapılan aramada, 61 bin 800 makaron, kıyılmış bandrolsüz tütün ve diğer malzemeler ele geçirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 61 bin 800 makaron ele geçirildi.

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortaklar Mahallesi'nde bir evde bandrolsüz tütün mamulleri bulunduğu bilgisi üzerine operasyon yaptı.

Evdeki aramada, 11 bin 800'ü dolu 61 bin 800 makaron, 73,6 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, sigara dolum makinesi ve kompresör ele geçirildi.

Şüpheli K.C. (42) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Germencik Aydın Güvenlik Operasyon Kaçakçılık Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title