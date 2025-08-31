Aydın'da 2025-2026 Av Sezonu Açılışı Yapıldı

Aydın'da 2025-2026 Av Sezonu Açılışı Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydınlı balıkçılar, 5 aylık av yasağının ardından 'vira bismillah' diyerek denize açılacak. Kuşadası Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen açılış programında yetkililer, yeni sezonun bereketli ve ekolojik dengeyi koruyacak şekilde geçmesini diledi.

Aydınlı balıkçılar, yaklaşık 5 ay süren aranın ardından gece yarısından itibaren "vira bismillah" diyerek denize açılacak.

Kuşadası Balıkçı Barınağı'nda 2025-2026 Av Sezonu açılış programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören başladı.

Törende konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, balıkçılarla sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, "Bu gece tekneleriniz, dualarla denize açılacak. İnşallah bereketli ve bol kazançlı bir sezon olur. 2025-2026 Av Sezonu tüm balıkçılarımıza hayırlı olsun." dedi.

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik de balıkçılığın binlerce yıldır bölgenin geçim kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Yeni sezon, umutların tazelendiği bir başlangıçtır. Gelecek nesiller için avcılığın bilinçli yapılması ve ekolojik dengenin korunması büyük önem taşıyor. Biz her zaman balıkçılarımızın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ise kentte 221 kayıtlı tekne ve 1705 ticari balıkçının faaliyet yürüttüğünü, geçen yıl 5 bin 935 ton deniz ürünü avlandığını söyledi.

Temiz, 2025 yılında 181 balıkçının toplam 1 milyon 580 bin lira destekleme ödemesi aldığını ve av yasaklarına uyulmasının gelecek nesiller için kritik önemde olduğunu kaydetti.

Aydın Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Özgür Atacan, balıkçıların mavi vatanın nöbetçileri olduğunu ve maliyetlere rağmen denizleri ve geleceği korumaya devam edeceklerini söyledi.

Törenin ardından dualar edilerek kurban kesildi, katılımcılara tavuk pilav ikram edildi.

Balıkçılar, av yasağının sona ereceği saati beklemek üzere denize açıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
Denizli'de başlayıp Aydın'a sıçrayan yangın yeniden büyüdü! Evler yanmaya başladı

İki kentin birleştiği noktada kabus! Alevler evlere sıçradı
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan ‘1 Eylül’ mesajı

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'dan '1 Eylül' mesajı! Bir çağrısı da var
İsrail: El Kassam Tugayları'nın Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi öldürdük

Hamas'ın nefesi, Gazze'nin sembolüydü! İdol komutana 'suikast' iddiası
Beşiktaş'ın gündemindeki Cerny, Instagram'da Siyah-Beyazlıları takibe aldı

Transfer bitiyor! Süper Lig devini sosyal medyadan takibe aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir Sındırgı'da 3.7 büyüklüğünde deprem

6.1'lik depremin vurduğu Balıkesir'de bir deprem daha!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.