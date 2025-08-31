Aydın'da 2025-2026 Av Sezonu Açılışı Yapıldı

Aydınlı balıkçılar, yaklaşık 5 ay süren aranın ardından gece yarısından itibaren "vira bismillah" diyerek denize açılacak.

Kuşadası Balıkçı Barınağı'nda 2025-2026 Av Sezonu açılış programı düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören başladı.

Törende konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, balıkçılarla sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, "Bu gece tekneleriniz, dualarla denize açılacak. İnşallah bereketli ve bol kazançlı bir sezon olur. 2025-2026 Av Sezonu tüm balıkçılarımıza hayırlı olsun." dedi.

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik de balıkçılığın binlerce yıldır bölgenin geçim kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Yeni sezon, umutların tazelendiği bir başlangıçtır. Gelecek nesiller için avcılığın bilinçli yapılması ve ekolojik dengenin korunması büyük önem taşıyor. Biz her zaman balıkçılarımızın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ise kentte 221 kayıtlı tekne ve 1705 ticari balıkçının faaliyet yürüttüğünü, geçen yıl 5 bin 935 ton deniz ürünü avlandığını söyledi.

Temiz, 2025 yılında 181 balıkçının toplam 1 milyon 580 bin lira destekleme ödemesi aldığını ve av yasaklarına uyulmasının gelecek nesiller için kritik önemde olduğunu kaydetti.

Aydın Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Özgür Atacan, balıkçıların mavi vatanın nöbetçileri olduğunu ve maliyetlere rağmen denizleri ve geleceği korumaya devam edeceklerini söyledi.

Törenin ardından dualar edilerek kurban kesildi, katılımcılara tavuk pilav ikram edildi.

Balıkçılar, av yasağının sona ereceği saati beklemek üzere denize açıldı.