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AYBAN Banliyö Hattı hizmete açıldı

AYBAN Banliyö Hattı hizmete açıldı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Aydın'da 100 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen AYBAN Banliyö Hattı'nın açılışında yılların hayalinin gerçekleştiğini belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 100 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen AYBAN Banliyö Hattı'nın açılışında, "Yılların hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu eser dertli olanların ortaya koyduğu vizyonun ta kendisidir. Bu kadroların bir derdi, gayreti, mücadelesi, aşkı var. Bu aşkın temelinde insan var" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde 100 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen AYBAN Banliyö Hattı, törenle hizmete açıldı. Aydın Tren Garı'nda gerçekleştirilen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Seda Sarıbaş ve Ömer Özmen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, konuşmasında, "Bereketli toprakların mavinin, yeşilin, turizmin başkenti Aydın'da hizmet kervanına bir yenisini daha ekliyoruz. Öncelikli bu hizmetin gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yılların hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu eser dertli olanların ortaya koyduğu vizyonun ta kendisidir. Derdi olmayan insan dünyaya yük olurmuş. Bu kadroların bir derdi, bir gayreti, bir mücadelesi, bir aşkı var. Bu aşkın temelinde insan vardır. Bugün, insanın hayatını kolaylaştırmak, insanımızın mutluluğuna katkı sunmanın göstergesidir. Bugünden itibaren Aydın'da yaşayan vatandaşlarımızın ulaşım anlamında daha kolay yolculuk edebilecekleri bir modu hizmete alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Bugün açılışını gerçekleştiriyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu destekten dolayı emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ankara'nın gücü, Aydın'ın sinerjisi birleştiği zaman işte böyle büyük hizmetler doğuyor" dedi.

Açılış sonrası Çerçioğlu, Bakan Yardımcısı Boyraz'a plaket takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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