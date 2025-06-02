Aydın Çam Fıstığı, AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Aydın Çam Fıstığı, AB'den Coğrafi İşaret Tescili Aldı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın çam fıstığının Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldığını duyurarak, bu başarıyı Türkiye'nin gururu olarak paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın çam fıstığının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Anadolu'nun eşsiz lezzetlerinin sınırları aşmaya devam ettiğini vurgulayan Yumaklı, "Doğal aroması ve yüksek kalitesiyle öne çıkan Aydın çam fıstığı, AB'den coğrafi işaret tescili alan 33'üncü ürünümüz oldu. Üreticimizi kutluyor, bu başarıyı ülkemiz ve sektörümüz adına gururla paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri şunlar:

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri/Bursa karası, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın Memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri ve Aydın çam fıstığı."

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Güncel
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