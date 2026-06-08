AYBÜ'lü binici Ali Ekber Ün'den engel atlamada kürsü başarısı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Spor Kulübü binicisi ve Öğretim Görevlisi Ali Ekber Ün, Ankara Atlı Spor Kulübünün 70. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen Engel Atlama Yarışmaları'nda üçüncü oldu.

Ankara Atlı Spor Kulübünde 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyona Türkiye'nin farklı kulüplerinden yaklaşık 90 at ve binici katıldı.

İki gün süren yarışmalarda sporcular, çeşitli kategorilerde dereceye girebilmek için mücadele etti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Kulübü adına yarışan Öğretim Görevlisi Ali Ekber Ün, Charlett 21 isimli atıyla parkurlarda başarılı bir performans sergileyerek üçüncülük derecesi elde etti.

Yarışma boyunca istikrarlı performansıyla dikkat çeken Ün, elde ettiği dereceyle AYBÜ Spor Kulübüne önemli bir başarı daha kazandırdı.

Ankara Atlı Spor Kulübünün kuruluşunun 70. yılı anısına düzenlenen organizasyon, sporcular, antrenörler ve binicilik camiasının yoğun katılımıyla tamamlandı.

Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara düzenlenen törende kupa ve madalyaları takdim edildi.

AYBÜ Spor Kulübü yetkilileri, üniversiteyi başarıyla temsil eden Ali Ekber Ün'ü tebrik ederek, sportif başarılarının devamını diledi.