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Ayancık'ta Üreticilere Makine Desteği

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Sinop'un Ayancık ilçesindeki hayvancılık ve üretim faaliyetlerinde bulunan üreticilere, emek gücünü azaltmak ve verimliliği artırmak amacıyla makineler teslim edildi. Proje, Ayancık Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde hayvancılık ve üretim faaliyetinde bulunan üreticilere makine desteği sağlandı.

Ayancık Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan projede üreticilerin emek gücünü azaltmak, tasarruf sağlamak ve verimliliği artırmak amaçlanıyor.

Proje kapsamında hamur, süt sağım ve salça makineleri, hak sahiplerine Kaymakam Ahmed Çelik tarafından teslim edildi.

Makineleri alan üreticiler, destekten dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel

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