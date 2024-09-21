Ayancık'ta Üreticilere Makine Desteği

Sinop'un Ayancık ilçesinde hayvancılık ve üretim faaliyetinde bulunan üreticilere makine desteği sağlandı.

Ayancık Kaymakamlığı öncülüğünde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından uygulanan projede üreticilerin emek gücünü azaltmak, tasarruf sağlamak ve verimliliği artırmak amaçlanıyor.

Proje kapsamında hamur, süt sağım ve salça makineleri, hak sahiplerine Kaymakam Ahmed Çelik tarafından teslim edildi.

Makineleri alan üreticiler, destekten dolayı yetkililere teşekkür etti.