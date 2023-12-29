Sinop'ta Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi'nden ilkokul öğrencilerine etkinlik
Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi, Avukat Hasan Hüsnü Kılıç İlkokulu'nda ilkokul öğrencilerine yönelik bir etkinlik düzenledi. Merkezde görevli personel ve gönüllü gençler tarafından öğrencilere çeşitli oyunlar sergilendi ve sportif faaliyetler yapıldı. Etkinlikte çocuklara hediyeler verilerek, güzel bir vakit geçirme imkanı sunuldu.
Sinop'un Ayancık ilçesinde Şehit Ömer Can Açıkgöz Gençlik Merkezi tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik etkinlik gerçekleştirildi.
Avukat Hasan Hüsnü Kılıç İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, merkezde görevli personel ve gönüllü gençler tarafından öğrencilere yönelik çeşitli oyunlar sergilenerek, sportif faaliyetler yapıldı.
Etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyelerde takdim edilerek, güzel vakit geçirmeleri imkanı sunuldu.