Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştü

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki durum ve Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer özgürlüğü üzerine diplomatik çözümler gerektiğini vurguladı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın ve Hürmüz Boğazı'nın durumunu ele aldı.

Bakan Meinl-Reisinger, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Meinl-Reisinger, görüşmede İran'daki durumu ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimi ele aldıklarını belirterek, diplomatik çözümlere ve gerilimi azaltma çalışmalarına acilen ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Bakan Meinl-Reisinger, "Gübre ve diğer temel mallara odaklanarak, özellikle küresel gıda güvenliği üzerindeki insani etkisi kapsamında, komşu devletlere yönelik saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması ihtiyacını vurguladım." ifadelerini kullandı.

Avusturya'nın, İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak yeni bir anlaşmayı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile tam işbirliğine gidecek her türlü diplomatik yolu desteklediğine işaret eden Meinl-Reisinger, böyle dönemlerde diyaloğu sürdürmenin önemine dikkati çekti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
