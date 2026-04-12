Avustralya, İran ve ABD'nin anlaşmaya varamamasını "üzücü" şeklinde niteledi

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin anlaşma sağlanmadan sona ermesini üzücü buldu ve iki tarafı ateşkes ile müzakerelere devam etmeye çağırdı.

Avustralya basınındaki haberlere göre Wong, yaptığı açıklamada, ABD ve İran'a daha önce duyurulan, iki haftalık geçici ateşkese bağlı kalmaları ve müzakerelere dönmeleri çağrısında bulundu.

Wong, çatışmanın tırmanmasının ölümleri artıracağı ve küresel ekonomiyi daha da etkileyeceği uyarısında bulundu.

Önceliğin ateşkesin korunması ve diplomatik sürecin sürdürülmesi olması gerektiğini ifade eden Wong, "ABD ile İran arasındaki İslamabad görüşmelerinin anlaşmaya varılmadan sona ermiş olması üzücüdür." ifadesini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
