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Avustralya'da Sel Nedeniyle Sular Altında Kalan Bir Cadde

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Avustralya'da Sel Nedeniyle Sular Altında Kalan Bir Cadde

MELBOURNE, 15 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın Victoria eyaletinde su basmış bir cadde görülüyor, 14 Ekim 2022. Sel nedeniyle Cuma günü eyaletteki birçok bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapıldı.

MELBOURNE, 15 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın Victoria eyaletinde su basmış bir cadde görülüyor, 14 Ekim 2022. Sel nedeniyle Cuma günü eyaletteki birçok bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapıldı. (Fotoğraf: Bai Xue/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Avustralya Güncel Haberler

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