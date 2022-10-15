Avustralya'da Sel Nedeniyle Sular Altında Kalan Bir Cadde Güncel Haberler MELBOURNE, 15 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın Victoria eyaletinde su basmış bir cadde görülüyor, 14 Ekim 2022. Sel nedeniyle Cuma günü eyaletteki birçok bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapıldı. MELBOURNE, 15 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın Victoria eyaletinde su basmış bir cadde görülüyor, 14 Ekim 2022. Sel nedeniyle Cuma günü eyaletteki birçok bölge sakinlerine tahliye uyarısı yapıldı. (Fotoğraf: Bai Xue/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Avustralya Güncel Haberler

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