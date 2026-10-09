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Avustralya'da konut inşaatı başlangıçları ikinci çeyrekte 52.201'e ulaştı

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Avustralya'da yapımına başlanan konut sayısı 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 7,0 arttı. İstatistik Bürosu'nun mevsimsel etkilerden arındırılmış verilerine göre, üç aylık dönemde inşasına başlanan konut sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artışla 52.201'e yükseldi.

KANBERRA, 9 Ekim (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'da yeni inşa edilmiş konutlar, 8 Ekim 2026.

Avustralya'da yapımına başlanan konut sayısı 2026 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 7,0 arttı.

Avustralya İstatistik Bürosu'nun çarşamba günü açıkladığı mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre, söz konusu üç aylık dönemde inşasına başlanan konut sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,4 artışla 52.201'e yükseldi. (Fotoğraf: Zhang Na/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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