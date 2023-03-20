Avustralya'da Göçmen İşçilerin Yarısı İş Yerinde Kendilerini Güvensiz Hissediyor

KANBERRA, 20 Mart (Xinhua) -- Yeni bir araştırma, Avustralya'daki tüm göçmen işçilerin yarısının iş yerinde kendilerini güvensiz hissettiğini ortaya koydu.

Göçmen İşçi Merkezi tarafından Pazartesi günü yayınlanan araştırmada, Avustralya'daki 1000'den fazla göçmen işçiye çalışma ve göçmenlik sistemindeki deneyimleri hakkında sorular soruldu.

Araştırmada, katılımcıların yarısının Avustralya'daki işyerlerinde ayrımcılık, zorbalık ve sözlü tacize maruz kaldığı, yüzde 58'inin ise ücret hırsızlığının kurbanı olduğu ortaya çıktı.

Ücret hırsızlığı yaşayanların yalnızca dörtte biri alacaklarını tahsil edebildi.

Araştırmaya katılanlardan, güvencesiz istihdam ile çalışanların neredeyse yüzde 60'ı iş yerinde kendilerini genellikle veya her zaman güvensiz hissettiklerini söyledi.

Avustralya'nın vize sistemi yüzünden ülkede "ikili bir işgücü pazarı" oluştuğunu söyleyen merkezin CEO'su Matt Kunkel, bu sistemde göçmenlerin Avustralya'da ikamet etmeye hak kazanmak için kalıcı iş bulmaları gerektiğini ancak yerleşik olmadıklarında genellikle pozisyonlar için göz ardı edildiklerini belirtti.

Avustralya yasalarına göre, istihdam için ikamet şartı aranmıyor, ancak rapora göre işletmelerin ülkede geçici vizelerle başvuranları işe alma olasılığı daha düşük.

Guardian Australia'ya konuşan Kunkel, "Sistemimizde reform yapmak için acil eylem gerekiyor. Göçmen işçiler için iş sağlığı ve güvenliğini iyileştirmek herkes için daha adil bir iş piyasası yaratacaktır" dedi ve ekledi: "Sistem, insanları yalnızca gereğinden fazla kalifiye oldukları işlere değil, aynı zamanda güvensiz işlere de itiyor."

Ankete katılanlardan biri de, Şili'de uzman fizyoterapist olan ancak 2017'de Avustralya'ya taşındığında kendi alanında iş bulamayan 36 yaşındaki Antonio Michell'di.

Michell, genellikle kendini güvensiz hissettiği yoğun işgücü gerektiren çeşitli sektörlerde tek seferlik ve elden nakit ödeme aldığı işlere başvurdu.

"Bazen, yapmamam gereken işleri yapıyordum" diyen Michell, "Kimi zaman inşaatta benden yıkım işleri yapmamı istiyorlardı. Bu uzmanlık gerektiren bir iş ve ona göre ücret almam gerekiyordu, ancak bir işçi olarak yapmamı istiyorlardı. Birileri o iş karşılığı ücret alıyordu ama o ben değildim" diye ekledi.