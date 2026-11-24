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Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, ABD ile Çin arasındaki rekabeti eleştirerek, "Büyük güçler ABD ve Çin, rekabetin çatışmaya dönmesini engelleyen sınırlamaları giderek göz ardı ederken her alanda yarışıyor." dedi.

Avustralya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Wong'un Senato'da, ABD ile Çin arasındaki rekabete ilişkin yaptığı konuşmanın dökümüne yer verildi.

Wong, çatışmaların, dünyanın enerji ve ürün piyasasını alt üst ettiğini, küresel enflasyon artışını tetiklediğini, yapay zekanın toplumun temelini yeniden şekillendirdiğini ve siber saldırıların daha sık ve tehlikeli hale geldiğini belirtti.

Ticaret, yatırım, nakliye rotaları, gıda güvenliği, denizaltı kabloları ve kritik minerallerin giderek daha fazla silah haline getirildiğine dikkati çeken Wong, daha önce "karşılıklı ekonomik bağlılığın" çatışmayı kısıtlayıcı rolü olduğunu ancak şimdi bunun, "baskı yapma yöntemi" olarak kullanıldığını kaydetti.

Wong, "Büyük güçler ABD ve Çin, rekabetin çatışmaya dönmesini engelleyen sınırlamaları giderek göz ardı ederken her alanda yarışıyor." ifadesine yer verdi.

Çin'i "yeterince şeffaflık göstermeden" İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük askeri yığınağı yapmakla, ABD'yi ise kaynakları yeniden tahsis ederek ve ortaklarından taleplerini gözden geçirerek stratejik önceliklerini değiştirmekle suçlayan Wong, Washington'ın Asya-Pasifik bölgesinde istikrarın korunması için "zorunlu bir rol oynadığını" savundu.

Wong, bu gelişmeler doğrultusunda Avustralya'nın, ABD ile ittifakını sürdürürken diplomatik seçeneklerini genişletmeye, bölgesel ortaklıklarını güçlendirmeye ve ticaret bağlarını çeşitlendirmeye çalıştığını ifade etti.

Kaynak: AA