Avustralya, 1,1 Milyar Dolar Değerinde Otonom Denizaltı Anlaşması İmzaladı

Avustralya, 1,1 milyar dolarlık anlaşma kapsamında "Ghost Shark" adı verilen otonom denizaltı filosunun 5 yıl içinde donanma envanterine ekleneceğini açıkladı.

Avustralya Savunma Bakanlığından, "Ghost Shark" adı verilen otonom denizaltıların donanmaya temini için savunma teknolojisi şirketi Anduril Australia ile gerçekleştirilen anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 1,1 milyar dolar değerindeki 5 yıllık anlaşma kapsamında şirketin, "Ghost Shark"ların teslimatını, bakımını ve geliştirmesini yapacağı kaydedildi.

İstihbarat, gözetleme, keşif ve saldırı operasyonlarını uzun mesafeden yürütmek için tasarlanan Avustralya yapımı denizaltıların ise ülkenin savaş kabiliyetini artıracağı belirtildi.

Avustralya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Richard Marles, yaptığı açıklamada, "Ghost Shark gelecek beş yıl boyunca, giderek karmaşıklaşan stratejik ortamda ihtiyaç duyulan istihbarat, gözetleme ve saldırı yeteneklerini sağlayacak." ifadesini kullandı.