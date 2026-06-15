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İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya: Abd-İran Barış Anlaşmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz

İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya: Abd-İran Barış Anlaşmasını Memnuniyetle Karşılıyoruz
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İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri, ABD-İran barış anlaşmasını memnuniyetle karşılayarak bölgesel istikrar ve küresel ekonomi için fırsat olduğunu belirtti. Avrupalı liderler, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini vurgulayarak yaptırımların kaldırılmasına hazır olduklarını ifade etti.

LONDRA, 15 Haziran (Xinhua) -- İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya liderleri yayımladıkları ortak bildiride, pazar günü açıklanan ABD- İran barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

BBC'nin haberine göre bildiride, "Bu, bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi ve küresel ekonominin istikrara kavuşturulmasına yönelik bir fırsattır" ifadesi yer aldı.

İran'ın "hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini" vurgulayan Avrupa'nın dört büyük ülkesi, " İran'ın nükleer programına ilişkin atacağı net ve doğrulanabilir adımların ardından ilgili yaptırımları kaldırmaya hazır" olduklarını kaydetti.

ABD- İran anlaşmasının "hızlı ve kapsamlı bir şekilde uygulanması" çağrısında bulunan liderler, "Hürmüz Boğazı'nın bir an önce koşulsuz ve engelsiz seyrüsefere yeniden açılmasının temel önemde olduğunu" ifade etti.

Açıklamada, "Bu fırsatı değerlendirmek, kaydedilen ivmeyi sürdürmek ve uzun vadeli diplomatik çözüme ulaşmak üzere ABD, İran ve bölgedeki ortaklarla yoğun şekilde çalışacağız" denildi.

Kaynak: Xinhua
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