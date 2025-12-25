AVRUPA'NIN ZİRVESİ ALPLER - İklim değişikliği turizm faaliyetlerini olumsuz etkiliyor

İklim değişikliğinin etkileri, Avrupa'nın zirvesinde her geçen yıl daha belirgin hale gelirken Avusturya Alpleri'nde artan sıcaklıklar, turizm altyapısından kış sporlarına, dağcılıktan doğal yaşama kadar birçok alanı doğrudan etkiliyor.

Anadolu Ajansının (AA), küresel ısınma ve Alp Dağları'na etkilerine ilişkin hazırladığı "Avrupa'nın Zirvesi Alpler" başlıklı dosya haberinin 7'nci bölümünde Avusturya Alpleri'nde artan sıcaklıkların turizme etkisi ele alındı.

Özellikle kış sporları konusunda Avrupa'nın en gözde destinasyonu olan Avusturya Alpleri, son yıllarda ABD ve Çin gibi ülkelerin de ilgisini çekiyor.

Kışın kayak için yoğun ilgi gören Avusturya Alpleri, diğer mevsimlerde dağcılık ve doğa yürüyüşü gibi farklı faaliyetler için de ziyaretçilerini ağırlıyor.

İklim değişikliği, Alpler'de mevsimlerin dengesini bozarak yağış düzeninden kar örtüsüne, doğal yaşamdan turizm faaliyetlerine kadar birçok alanı etkiliyor.

Bu durum, kayak merkezlerini, yapay kar kullanımına zorlarken şiddetli yağışlar, uzun süren kuraklık dönemleri, heyelan ve toprak kaymaları da yürüyüş ve dağcılık rotalarının zarar görmesine yol açıyor.

Avusturya Turizm Tanıtım Kurumu Kurumsal İletişim Departmanından Manfred Huber, bu kış sezonunda yaklaşık 20,6 milyon misafirin tatilini Avusturya'da geçireceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Huber, kayak pistlerinin yaklaşık dörtte üçünün yapay karla kaplı olduğunu söyledi.

Alpler hakkında bilgi paylaşmak, güzelliği ve özgünlüğünü korumak amacıyla 1862'de kurulan Avusturya Alpler Derneği (Alpenverein Österreich), gönüllü çalışanlarıyla 100 yılı aşkın süredir veri topluyor. 25 bin gönüllü çalışanıyla 26 bin kilometrelik yol ve 200'den fazla tırmanma tesisi ile altyapı da sağlayan "Alpler'in avukatı", doğanın herkesin erişimine açık kalması için çalışıyor.

Alpenverein'ın basın departmanından Anna Praxmarer, iklim değişikliğinin Avusturya Alpleri'nde buzullar, su kaynakları ve yürüyüş rotalarından dağ kulübelerine kadar uzanan turizm altyapısını nasıl etkilediğini anlattı.

Praxmarer, Avusturya Alpleri'ndeki buzulların, 2023/2024 döneminde ortalama 24,1 metre gerilediğini dile getirerek, "Ortalamanın 1,9 santigrat derece üzerinde olağanüstü sıcak bir yıl ve kurak koşullar, buzul izleme hizmetinin 134 yıllık tarihinde üçüncü en yüksek gerileme değerine ulaşılmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.

Alpler'de kuraklığın da arttığına dikkati çeken Praxmarer, inşa ettikleri dağ kulübelerinin işletilmesini zorlaştırması nedeniyle turizmin de olumsuz etkilendiğine dikkati çekti.

Praxmarer, sıcaklıkların artması nedeniyle su kıtlığının da yaşandığına işaret ederek, bundan dolayı bazı kulübeleri kapattıklarını ve kullanılmaya devam edilebilmesi için yeni teknolojilerle yapısal değişikliklere gidilmesi gerektiğini vurguladı.

"Dağcılık, giderek daha tehlikeli hale geliyor"

Alpler'deki yürüyüş parkurları ve dağ kulübelerinin Avusturya'nın kartviziti gibi olduğunu ifade eden Praxmarer, "Dağcılık, giderek daha tehlikeli hale geliyor ve bu turizm ve dağlarda bulunan herkes için büyük sorun. Eskiden buzulların yüksek dağlık arazileri ve vadileri kapladığı yerlerde artık dengesiz zemin, çamur ve gevşek kayalar bulunuyor." diye konuştu.

Praxmarer, şiddetli yağışlar nedeniyle giderek daha fazla parkurun zarar gördüğünü söyledi.

"Alpler'in küresel ortalamanın iki katı hızla ısındığını biliyoruz"

Praxmarer, küresel ısınmanın Alpler'deki etkisine ilişkin, "Alpler'in küresel ortalamanın iki katı hızla ısındığını biliyoruz." dedi.

Sıcaklık artışının Alpler'deki yağış düzenini etkilediğini dile getiren Praxmarer, soğuk mevsimlerde yağışların artma eğiliminde ancak kar yerine yağmur şeklinde olduğunu belirtti.

Praxmarer, yaz aylarında genel yağış miktarında azalma görüldüğünü, şiddetli yağış ve kuraklık gibi aşırı hava olaylarının ise daha sık meydana geldiğini vurguladı.

Bu durumun Alpler'deki yaban hayatını da etkilediğini belirten Praxmarer, "Kar tavşanları veya kar tavukları gibi bazı türler, kışın beyaz tüy veya kürk çıkarıp kar üzerinde avcıların gözünden korunmuş olurlar ancak kar olmadığında bu kamuflaj etkisini yitirir. Bu, fark edebildiğimiz birçok örnekten sadece biri." diye konuştu.

Praxmarer, "iklim krizinin" Alpler'de şimdiden gerçeklik haline geldiğine dikkati çekerek, artan sıcaklıkların sadece manzarayı değil aynı zamanda insanların bu manzara içinde hareket etme şeklini de değiştirdiğini anlattı.

"Yürüyüş parkurları, sular altında kalıyor"

Kış sporları için öngörülebilirliğin temelden değiştiğini dile getiren Praxmarer, daha düşük rakımlarda karın giderek azaldığını, dolayısıyla tur sezonunun değiştiğini, koşulların öngörülemez hale gelmesi nedeniyle daha fazla dikkat ve deneyimin gerekli olduğunun altını çizdi.

Praxmarer, aşırı hava olaylarının daha sık ve daha şiddetli hale geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yürüyüş parkurları sular altında kalıyor, dağ kulübeleri su sıkıntısı çekiyor, dağ çayırları ve tüm yerleşim yerleri baskı altında. Çeşitli ekosistemler, ağır bir şekilde etkileniyor. İklim krizi, Alpler'i vuruyor. Avusturya'nın buzullarının önümüzdeki 40 ila 50 yıl içinde büyük ölçüde yok olması artık neredeyse kaçınılmaz."