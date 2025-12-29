Uzmanlara göre Avrupa, ABD'nin yaptırımlarını eleştirirken, kendi ikiyüzlülüğünü açık ediyor

Uzmanlara göre, ABD yönetiminin aralarında eski Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyelerinden Thierry Breton'un da yer aldığı 5 Avrupalıya uyguladığı vize kısıtlamasına tepki gösteren Avrupa, kendi ikiyüzlülüğünü açık ediyor.

Eski Yunanistan Maliye Bakanı ve ekonomist Yanis Varufakis ile Brüksel'de görev yapan Gazeteci Eric Bonse, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 24 Aralık'ta "Amerikalıların görüşlerinin sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladığı" iddiasıyla 5 Avrupalıya getirdiği yaptırımların ardından Avrupa'dan gelen tepkilere ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Varufakis, "Avrupalı merkez siyasetçilerin, Trump yönetiminin seyahat yasağı kararına karşı çıkmaları, çok açık şekilde ikiyüzlülüklerini ortaya çıkarıyor." dedi.

Kendisi ve başkalarının, Filistinlilere yönelik soykırıma karşı çıktığı için Almanya'ya girişlerinin yasaklandığını anımsatan Varufakis, " O zaman bu siyasetçiler neredeydi?" sorusunu yöneltti.

Varufakis, Fransız Devrimi'nden sonra yeniden iktidara gelen ve halkın taleplerini anlamamakla suçlanan Bourbon Hanedanı'na atıfta bulunarak, "Avrupalı merkez siyasetçiler de Bourbonlar gibi, 'Hiçbir şey unutmadılar, Avrupa'nın üzücü tarihinden de hiçbir şey öğrenmediler." ifadelerini kullandı.

Nisan 2024'te Almanya İçişleri Bakanlığı, Filistin'i destekleyen söylemleri nedeniyle Varufakis'e hem fiziksel hem de çevrimiçi olmak üzere Almanya'daki siyasi faaliyetlere katılım yasağı getirdiğini bildirmişti.

"İkiyüzlüler"

Brüksel'de görev yapan Alman Gazeteci Eric Bonse de "AB'nin kendisi, Alman, Fransız ve İsviçre vatandaşı kişilere yaptırım uyguluyor. Kimsenin umurunda değil, ikiyüzlüler." değerlendirmesinde bulundu.

ABD yaptırımlarından şikayet eden siyasilerin "unutkan" olduğunu vurgulayan Bonse, yine aynı kişilerin ABD'nin Nord Stream'i yaptırım listesine almasını alkışladığını anımsattı.

Bonse, diğer taraftan ABD'nin İran'a yönelik ikincil yaptırımlarına karşı da Almanya ve Fransa'nın harekete geçemediğine işaret etti.

Yakın zamanda ABD yönetiminin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail'in savaş suçlarına ilişkin itirazını reddeden iki yargıcına yaptırım kararı aldığını hatırlatan Bonse, "AB, buna dair tek bir şikayette bile bulunmadı." dedi.

Yaptırımları önemli bir araç olarak kullanan AB ve üyeleri, ABD'ye tepki gösterdi

Jeopolitik çıkarlarını gözetmek için yaptırımları sıklıkla başvurulan meşru bir araç olarak gören ve halihazırda 30'dan fazla ülkede binlerce kişiyi etkileyen yaptırımları bulunan AB ve üyeleri, ABD'nin Avrupalı vatandaşlara yönelik vize kısıtlamasına sert tepki gösterdi.

AB Komisyonu, ABD kararını "şiddetle kınarken", Avrupa Parlamentosu ise kararın "geri çekilmesini" talep etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "İfade özgürlüğü güçlü Avrupa demokrasimizin temelidir. Bununla gurur duyuyoruz ve bunu koruyacağız." derken, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da bu tür önlemlerin müttefikler, ortaklar ve dostlar arasında kabul edilemeyeceğine dikkati çekti.

Daha önce Ruslara karşı yaptırımları değerlendirirken "AB'ye seyahat etmenin hak değil, bir ayrıcalık olduğunu" belirten AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD kararını "AB'nin egemenliğini sorgulamaya yönelik bir girişim" olarak değerlendirdi.

Fransa, Almanya, Belçika ve diğer AB ülkeleri de ABD kararına tepkilerini gösterdi.

ABD'nin yaptırım kararı 5 kişiyi hedef almıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalıların görüşlerinin sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları" iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması getirmişti.

Vize kısıtlamaları getirilenler arasında Breton, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Başkanı Imran Ahmed, Küresel Dezenformasyon Endeks Başkanı Clare Melford, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in yöneticileri Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon yer almıştı.

Geçmişte Fransa Maliye Bakanlığı da yapan Breton, 2019-2024 döneminde AB Komisyonunda katı dijital kuralların şekillendirilmesinde öncü rol oynamıştı.