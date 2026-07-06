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Avrupa Pazarında Çin Üretimi Klimalara Yönelik Talep Giderek Artıyor

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İtalya'da bir bakanlık binasında görülen Çin markası Midea kliması, Avrupa'nın 2025'teki rekor sıcaklıklar sonrası Çin yapımı klimalara olan yoğun talebini simgeliyor. Çinli tedarikçiler, uygun fiyat ve düşük enerji tüketimiyle Avrupa'dan gelen siparişlerde güçlü artış bildiriyor.

ROMA, 6 Temmuz (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan İtalya İşletmeler ve İtalyan Malı Bakanlığı binasının dışında görülen Çin markası Midea'ya ait klimanın dış ünitesi, 5 Temmuz 2026.

Avrupa, 2025 yılında yaşanan rekor sıcaklıklar nedeniyle Çin üretimi klimalara yoğun talep göstermişti. Çinli tedarikçiler, uygun fiyat, düşük enerji tüketimi ve yerel düzenlemelere uyum sağlayan ürünlerine olan ilginin bu yaz da devam ettiğini ve Avrupa'dan gelen siparişlerde güçlü bir artış gözlemlediklerini belirtiyor. (Fotoğraf: Li Jing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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