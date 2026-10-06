Avrupa borsaları yapay zeka iyimserliğiyle yükseldi, Stoxx 600 yüzde 0,48 arttı

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Avrupa borsaları, yapay zeka yatırımlarına ilişkin iyimserlikle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,48 değer kazanarak 636,63 puana çıktı. Kazançlara, bankacılık hisselerindeki artış liderlik etti.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,87 artışla 51.261,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77 yükselerek 25.449,19 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 artarak 10.541,69 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 7.865,07 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,312 artarak 1,126 seviyesinden işlem gördü.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 1,2 yükseldi.

Yatırımcıların takibinde olan ABD dış ticaret verilerine göre ise ülkenin dış ticaret açığı, ağustosta aylık bazda yüzde 13,7 artarak 105,6 milyar dolara çıkarken, 17 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Yaklaşan bilanço sezonu öncesi yapay zeka ve teknoloji alanındaki iyimserlikler yatırımcı iştahını besliyor.

Kaynak: AA