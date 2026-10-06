Haberler

Avrupa borsaları yapay zeka iyimserliğiyle yükseldi, Stoxx 600 yüzde 0,48 arttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa borsaları, yapay zeka yatırımlarına ilişkin iyimserlikle günü yükselişle tamamladı; Stoxx Europe 600 yüzde 0,48 artışla 636,63 puana çıktı. Bankacılık hisselerindeki artışın liderlik ettiği kapanışta İtalya, Almanya, İngiltere ve Fransa endeksleri de değer kazandı.

Avrupa borsaları, yapay zeka yatırımlarına ilişkin iyimserlikle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,48 değer kazanarak 636,63 puana çıktı. Kazançlara, bankacılık hisselerindeki artış liderlik etti.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,87 artışla 51.261,4 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,77 yükselerek 25.449,19 puan ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 artarak 10.541,69 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 yükselişle 7.865,07 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.18 itibarıyla yüzde 0,312 artarak 1,126 seviyesinden işlem gördü.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 1,2 yükseldi.

Yatırımcıların takibinde olan ABD dış ticaret verilerine göre ise ülkenin dış ticaret açığı, ağustosta aylık bazda yüzde 13,7 artarak 105,6 milyar dolara çıkarken, 17 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Yaklaşan bilanço sezonu öncesi yapay zeka ve teknoloji alanındaki iyimserlikler yatırımcı iştahını besliyor.

Kaynak: AA
Çocukların gürültüsü kavgaya dönüştü: Keser ve zincirle saldırdılar

Zincir, keser, sopa, bıçak: Ellerine ne geçtiyse onunla vurdular

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meloni'den yapay zekaya karşı 4 saniyelik hamle

Meloni'den 4 saniyelik gizemli kayıt
Nevşehir'de drift atan sürücü 15 dakikada aracını parçaladı! Radyatör suyu ele verdi

Ceza yememek için aracını 15 dakikada söktü! O detay ele verdi
Almanya'yı sarsan soruşturma! Eski istihbarat şefi 'casusluk' ve 'vatan hainliği' suçlamalarıyla tutuklandı

Ülkeyi sarsan soruşturma! Eski istihbarat şefi tutuklandı
13 yaşındaki Alican yatağında hareketsiz bulundu! Ölüm nedeni kahretti

Daha 13 yaşındaydı! Alican'ın ölüm nedeni kahretti
Çin'de 2 aydır gözaltındaki CHP'li Ruhtan Başkaya partiden ihraç edildi! Otel odasındaki kızın reşit olmadığı iddia edildi

Heyet döndü, o 2 aydır Çin'de gözaltında! CHP'den kesin ihraç
Okan Buruk'tan sürpriz karar! Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak

Okan Buruk'tan sürpriz karar! Takımın vazgeçilmezi yedek kalacak
3 yıl önce 'kalp krizi' denilip dosyası kapatılmıştı! Mihriban Yılmaz cinayetindeki mesajlar Naile Büşra Sarıgül davasını yeniden açtı

Raporda kalp krizi yazıyordu! Mesajlar her şeyi değiştirdi