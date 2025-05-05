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Avrupa Borsaları Sigorta Şirketleriyle Yükseldi, Fransa Düşüşte

Avrupa Borsaları Sigorta Şirketleriyle Yükseldi, Fransa Düşüşte
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Avrupa borsaları, sigorta şirketlerinin öncülüğünde yükseliş göstererek haftanın ilk işlem gününü tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi %0,16 artışla 537,31 puana ulaşırken, Almanya'nın DAX 40 endeksi %1,12 yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi ise değer kaybetti.

Avrupa borsaları, yatırımcılar şirketlerin yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançolarını beklediği ortamda haftanın ilk işlem gününü sigorta şirketlerinin öncülüğünde Fransa dışında yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları kapanışında gösterge endeksi Stoxx Europe 600, yüzde 0,16 değer kazancıyla 537,31 puana yükseldi.

Sigorta şirketlerinin hisseleri, bugün ortalama yüzde 1,02 artış gösterdi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,12'lik artışla 23.344,54 puana çıktı. Endeksin, 23,476 puanlık rekor seviyesine yeniden yaklaşması dikkati çekti.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,39 artarak 38.475,55 puandan kapatırken, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,55 değer kaybederek 7.727,93 puana indi.

İngiltere'de ise bugün "Banka Tatili" nedeniyle borsalar kapalıydı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,07'lik artışla 1,13 seviyesinde bulunuyor.

Şirket hisselerinden, enerji şirketi Shell'in Amsterdam'da işlem gören hisseleri şirketin rakibi BP'nin potansiyel satın alımını değerlendirdiğine yönelik haberlerin ardından yüzde 1,9 düştü.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Güncel
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