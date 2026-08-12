Avrupa Borsaları Orta Doğu Belirsizliğiyle Düştü
Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki barış görüşmelerine dair belirsizlik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle düşüşle kapandı. Stoxx Europe 600 yüzde 0,16, DAX yüzde 0,23, CAC 40 yüzde 0,46, FTSE 100 yüzde 0,1 geriledi. Avro/dolar paritesi 1,153 seviyesini gördü. Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 2,8'e yükseldi.
Avrupa borsaları, Orta Doğu'da barış görüşmelerine ilişkin belirsizliğin etkisiyle haftanın üçüncü işlem gününü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 değer kaybıyla 659,48 puana geriledi.
Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23 düşerek 26.331,07, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,46 azalarak 8.674,94, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,01 gerileyerek 53.698,66 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kaybederek 10.833,15 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,07 düşüşle 1,153 seviyesini gördü.
Avrupa piyasaları, Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeleri olumsuz karşıladı.
Almanya'da yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle temmuzda yüzde 2,8'e yükseldi.