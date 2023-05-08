Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri Başvuruları Başladı

Gazeteciler Cemiyeti ve Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı'nın (BIRN) AB desteğiyle düzenlediği 'Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri' için başvurular bugün başladı. Gazeteciler, 2022 yılı içinde ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, yolsuzluk ve organize suç konularında yayınlanmış haberleriyle yarışmaya katılabilecek.

Gazeteciler Cemiyeti ve Balkan Araştırmacı Gazetecilik Ağı'nın (BIRN) AB desteğiyle düzenlediği "Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri" için başvurular bugün başladı. Gazeteciler, 2022 yılı içinde ifade özgürlüğü, hukukun üstünlüğü, yolsuzluk ve organize suç konularında yayınlanmış haberleriyle yarışmaya katılabilecek.

Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği Araştırmacı Gazetecilik Ödülleri" için bugün başlayan başvuruların 20 Haziran 2023'te sona ereceği duyuruldu. Açıklamada, şöyle dendi:

"Ödüller, "Batı Balkanlar ve Türkiye'de Haberciliğin Niteliğinin ve Bağımsız Gazeteciliğinin Güçlendirilmesi" projesinin bir parçası olarak, araştırmacı gazetecilerin olağanüstü başarılarını tanıma, tanıtma ve teşvik etme amacıyla, bir önceki takvim yılında yayınlanan en başarılı araştırmacı gazetecilik haberlerine veriliyor. 2023 yılında ilk kez, Batı Balkanlar ve Türkiye'den, belirli kriterleri karşılayan en başarılı haberin ödüllendirileceği bölgesel bir başarı ödülü de verilecek.

Başvuru sahipleri, bireysel ya da grup olarak, Türkçe veya azınlık dillerinde, Türkiye medyasında basılı, radyo, televizyon veya çevrim içi mecralarda yayınlanmış haberleriyle başvuru yapabilirler. Haberlerin 2022 takvim yılı içerisinde yayınlanmış olması gerekiyor. YouTube/TikTok/Instagram mecralarında ve podcast formatında hazırlanan araştırmacı gazetecilik haberleriyle de başvuru yapılabilir.

Başvuru sahipleri; 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında yayınlanan, organize suç, yolsuzluk, aşırılığın yükselişi, yabancı odakların etkisi, çevrim içi ihlaller de dahil olmak üzere temel hak ihlallerini konu edinen, bölgesel ekonomiyi etkileyen, etkisi sınırları aşan ve ülkelerin bakış açısını değiştiren haberler ile başvuru yapabilir. Bu konuların yanı sıra, ülkelerin AB entegrasyon sürecinde yaşadıkları zorlukları konu edinen haberler ile de başvuru yapılabilir.

Türkiye için ayrılan toplam 10 bin Avroluk fonda, birinciye 5 bin Avro, ikinciye 3 bin Avro, üçüncüye ise 2 bin Avro verilecek.

Detaylı bilgi için euawards@birn.eu.com adresinden iletişime geçilebilir.

Başvuru süreci hakkında bilgi edinmek için https://gc-tr.org/ adresini ziyaret edebilirsiniz."