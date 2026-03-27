Haberler

Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin hükümetleri arasında 12 belge imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkeleri, ekonomik entegrasyonu geliştirmek amacıyla Kazakistan'ın Şımkent şehrinde düzenlenen toplantıda 12 belge imzaladı. Toplantı, sanayi işbirliği, teknolojik gelişim ve gümrük düzenlemeleri gibi konularda önemli gündem maddelerini ele aldı.

Avrasya Ekonomik Birliğinin (AEB) Avrasya Hükümetlerarası Konseyi toplantısında, üye ülkeler arasında ekonomik entegrasyon sürecini geliştirmeyi hedefleyen 12 belgeye imza atıldı.

Kazakistan'ın Şımkent şehrindeki Avrasya Hükümetlerarası Konseyi toplantısı sona erdi.

AEB üye ve gözlemci üyesi ülkelerin hükümet başkanlarının katılımıyla yapılan geniş kapsamlı toplantıya Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Belarus Başbakanı Aleksandr Turçin, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan'ın yanı sıra Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Küba Başbakan Yardımcısı ve Dış Ticaret ve Yabancı Yatırımlar Bakanı Oscar Perez-Oliva Fraga ve İran'ın Astana Büyükelçisi Ali Akbar Cevkar katıldı.

Toplantıda, Avrasya entegrasyonunun geliştirilmesine ilişkin geniş bir gündem ele alınırken özellikle sanayi işbirliği, teknolojik gelişim, gümrük düzenlemeleri, ekonomik dayanıklılık, dijital dönüşüm ve tüketici haklarının korunması gibi başlıklar öne çıktı.

Toplantı kapsamında, üye ülkeler arasında ekonomik entegrasyon sürecini geliştirmeyi hedefleyen 12 belge imzalandı.

Bir sonraki Avrasya Hükümetlerarası Konseyi toplantısının ise 6-7 Ağustos tarihlerinde Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest

Savaşta bir ilk! ABD’nin son hamlesine Rusya'dan rest geldi
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum

CHP'li başkanın otel odasında basılmasına Özel'den ilk yorum

Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı

Kimya deneyi faciaya döndü! Yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hava 180 derece değişecek! Uyarılar peş peşe geldi, günlerce sürecek

Hava 180 derece değişecek! Uyarılar peş peşe geldi, günlerce sürecek
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Yorumu size bırakıyoruz!
FBI direktörünün e-posta adresi hacklendi

FBI'ın başındaki isme şok! Çarşaf çarşaf yayımladılar
Hava 180 derece değişecek! Uyarılar peş peşe geldi, günlerce sürecek

Hava 180 derece değişecek! Uyarılar peş peşe geldi, günlerce sürecek
Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Podyumda talihsiz an! Yarışmacının başına gelen herkesi şoke etti

Belki de yarışmayı kazanacaktı hiç istemeyeceği bir şey oldu