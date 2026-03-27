Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin hükümetleri arasında 12 belge imzalandı

Avrasya Ekonomik Birliğinin (AEB) Avrasya Hükümetlerarası Konseyi toplantısında, üye ülkeler arasında ekonomik entegrasyon sürecini geliştirmeyi hedefleyen 12 belgeye imza atıldı.

Kazakistan'ın Şımkent şehrindeki Avrasya Hükümetlerarası Konseyi toplantısı sona erdi.

AEB üye ve gözlemci üyesi ülkelerin hükümet başkanlarının katılımıyla yapılan geniş kapsamlı toplantıya Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Belarus Başbakanı Aleksandr Turçin, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan'ın yanı sıra Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Küba Başbakan Yardımcısı ve Dış Ticaret ve Yabancı Yatırımlar Bakanı Oscar Perez-Oliva Fraga ve İran'ın Astana Büyükelçisi Ali Akbar Cevkar katıldı.

Toplantıda, Avrasya entegrasyonunun geliştirilmesine ilişkin geniş bir gündem ele alınırken özellikle sanayi işbirliği, teknolojik gelişim, gümrük düzenlemeleri, ekonomik dayanıklılık, dijital dönüşüm ve tüketici haklarının korunması gibi başlıklar öne çıktı.

Toplantı kapsamında, üye ülkeler arasında ekonomik entegrasyon sürecini geliştirmeyi hedefleyen 12 belge imzalandı.

Bir sonraki Avrasya Hükümetlerarası Konseyi toplantısının ise 6-7 Ağustos tarihlerinde Kırgızistan'ın Çolpon-Ata kentinde düzenlenmesi kararlaştırıldı.