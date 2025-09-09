Mağaza müdürünün oyununu polis bozdu
İstanbul'daki bir AVM'de mağazada müdür olarak çalışan Ö.A. satışı yapılan ürünlerin paralarını kendi hesabına aktardığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelinin Nisan ayından bu yana 2 milyon 500 bin lira değerinde parayı çaldığı belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Başakşehir'de bir AVM içerisinde mağazası bulunan M.A., iş yerinde satışı yapılan ürünlerin parasının şirket hesabı yerine başka bir hesaba aktarıldığı şikayetiyle polise başvurdu.
AYLARDIR YAPIYORMIŞ
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada mağaza müdürü Ö.A.'nın geçtiğimiz Nisan ayından bu yana mağazada satılan ürünlerin parasını kendi hesabına aktardığını tespit etti.
2 MİLYON 500 BİN LİRAYI KENDİ HESABINA AKTARMIŞ
Gözaltına alınan Ö.A. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelinin 2 milyon 500 bin lira parayı hesabına geçirerek çaldığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.