AVM girişinde otomobil ile dolmuşun karıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde otomobil ve dolmuşun, Batıpark AVM girişinde bulunan reklam direğine çarparak karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AVM girişinde otomobil ile dolmuşun karıştığı kazada 7 kişi kişi yaralandı

ANKARA Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde otomobil ve dolmuşun, Batıpark AVM girişinde bulunan reklam direğine çarparak karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Olay Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Edilen bilgilere göre aynı yönde seyir halinde ilerleyen 60 HV 091 plakalı otomobil ve 06 J 1134 plakalı dolmuş Batıpark AVM'nin reklam direğine çarptı. Feci kazada 7 vatandaş ise yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale 112 sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Polis ekiplerinin kazayı görüntülemeye çalışan basın mensuplarına engel olması ise dikkat çekti.