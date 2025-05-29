Avcılar Gişeleri'nde Serbest Geçiş Sistemi Hayata Geçti

Avcılar Gişeleri'nde Serbest Geçiş Sistemi Hayata Geçti
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avcılar Gişeleri'nde Serbest Geçiş Sistemi'nin devreye alındığını açıkladı. Artık vatandaşlar duraksamadan ve kesintisiz geçiş yapabilecekler.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Otoyolu Avcılar Gişeleri'nde Serbest Geçiş Sistemi'nin devreye alındığını açıkladı.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama ile Avrupa Otoyolu Avcılar Gişeleri'nde Serbest Geçiş Sistemi'nin devreye alındığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Gişe adalarını ve kanopileri kaldırdık. Vatandaşlarımız artık Avcılar Gişeleri'nden duraksamadan, kesintisiz ve güvenli şekilde geçebiliyor" dedi.

'ÇALIŞMALAR 3,5 GÜNDE TAMAMLANDI'

Bakan Uraloğlu, trafik akışını hızlandırmaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, Avcılar Gişeleri'nde altyapı ve elektronik sistemlerin tamamlandığını, 23 Mayıs gecesi trafiğe kapatılan yolun 3,5 günde yeniden trafiğe açıldığını kaydetti. Uraloğlu, saha düzenleme çalışmalarına ise hız kesmeden devam ettiklerini vurguladı. Avrupa Otoyolu üzerindeki kritik noktada trafik akışının büyük ölçüde rahatladığını vurgulayan Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın konforlu, güvenli ve kesintisiz ulaşımı için serbest geçiş sistemlerini yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'YIL SONUNA KADAR YENİ NOKTALAR DEVREDE OLACAK'

Otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi'ni, Türkiye genelinde bulunan toplam 106 gişenin 27'sinde hayata geçirdiklerini belirten Bakan Uraloğlu, "Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minimum seviyeye düşürmek. Bu doğrultuda; daha önce Gebze, Şekerpınar, Kurtköy, Samandıra, Hadımköy gibi yoğun trafiğin bulunduğu gişelerde serbest geçiş sistemini devreye almıştık. Avcılar'dan sonra Ispartakule, Edirne, Kandıra ve Adapazarı gişelerinde de çalışmaların 2025 yılı sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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