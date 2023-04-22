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Avcılar'da kamyonetin kasasından düşüp yaralandı

Avcılar'da kamyonetin kasasından düşüp yaralandı

Güncel Haberler

AVCILAR'da seyir halindeki kamyonetin kasasında düşüp yaralanan kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

AVCILAR'da seyir halindeki kamyonetin kasasında düşüp yaralanan kişi ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza, gece saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bayramlaşmadan dönen aile, Firuzköy Bulvarı'nda ilerlerken kamyonetin kasasından bir kişi dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alınırken, eşinin yaralandığını gören kadın olay yerinde sinir krizi geçirdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Güncel Haberler

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