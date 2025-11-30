Avcılar'da Ayran Hırsızlığı: Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Avcılar'da bir kişi, iş yerinin önüne bırakılan ayran paketlerinden üçünü çalarak kaçtı. Toplam 75 kutu ayranın çalındığı olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 07.30 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağıtım firması, sipariş edilen ayranları iş yerinin kapısının önüne bıraktı. Bir süre sonra kaldırımda yürüyen bir kişi, kapalı olan iş yerinin önündeki ayran paketlerini fark ederek en üstte bulunan üç paketi aldı. Hiçbir şey olmamış gibi uzaklaşan şüphelinin, toplam 75 kutu ayranı çaldığı öğrenildi. Daha sonra iş yerini açan çalışanlar, sevkiyattaki eksikliği fark ederek güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Üç paketin neden eksik olduğu, kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı. Polis, hırsızlık olayıyla ilgili inceleme başlattı.