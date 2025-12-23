ATSO meclis toplantısı gerçekleştirildi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) aralık ayı olağan meclis toplantısı düzenlendi.

ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk başkanlığında Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman ve oda üyeleri katıldı.

Hacısüleyman, konuşmasında, 1934'te kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümünü kutladı.

Sarıkamış Harekatı'nda yaşamını yitiren 90 bin şehide rahmet dileyen Hacısüleyman, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Ekonomide belirsizliklerin sürdüğünü ifade eden Hacısüleyman, "2026 yılına yönelik bütçe çalışmaları zor koşullar altında yapılıyor. Öngörülebilirlik açısından net bir tablo yok. Sanırım hiçbirimiz parlak bir bütçe yapamadık. Buna rağmen umutlu olmamız gerektiğine inanıyorum." dedi.

Ekonomideki temel sorunların, maliyet artışları ve karlılıkta düşüş olduğunu vurgulayan Hacısüleyman, işletmelerin finansmana erişimde zorluklar yaşadığını ve ortaklık kültürünün geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dünyada yaşanan hızlı değişime ayak uydurulması gerektiğini vurgulayan Hacısüleyman, Antalya'nın dünya genelinde en çok ziyaret edilen şehirler arasında 8. sıraya yükselerek Paris'i geride bıraktığını belirtti.

Bütçeye ilişkin bilgileri de paylaşan Hacısüleyman, 2026 bütçesinin 787 milyon lira olarak belirlendiğini, geçmiş yıllara ait aidat borçlarının tahsilatıyla 193 milyon lira ek gelir elde edildiğini açıkladı.