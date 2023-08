ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: "Ankara'ya Gelen 700 Bin Yabancı Turist Sayısının Sadece Gordion'un Katkısıyla 1,5 Milyona Ulaşacağına Yürekten...

Ankara Ticaret Odası (ATO), UNESCO Dünya Mirası Listesi adaylık sürecinde yer alan “Gordion Antik Kenti” hakkında farkındalık oluşturmak için Gordion Müzesi’nde toplantı düzenledi. Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, “Ankara’ya gelen 700 bin yabancı turist sayısının sadece Gordion’un katkısıyla 1,5 milyona ulaşacağına yürekten inanıyorum. Ankara Ticaret Odası olarak bu konuyla ilgili elimizden gelen her türlü katkıyı koymaya hazırız” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO), 10-25 Eylül tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da gerçekleştirilecek UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin 45'inci oturumu öncesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi adaylık sürecinde yer alan "Gordion Antik Kenti" hakkında farkındalık oluşturmak ve gündemde tutmak için Gordion Müzesi'nde bir toplantı düzenledi.

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ev sahipliğinde Müze Bahçesi'nde gerçekleşen toplantıya AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Onat ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz katıldı.

"BİZ GORDİON'U ÇOK SEVİYORUZ"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Gordion Kazı Başkanı Charles Brian Rose, "5 sene Afrodisias'ta 25 sene de Troya'da çalıştım. 15 yıldır da Gordion'da çalışıyorum. Biz Gordion'u çok seviyoruz, siz de Gordion'u çok seviyorsunuz bu belli. Umarım gelecek ay Riyad'da UNESCO da Gordion'u bizim gibi sevecek. İyi haberler bekliyoruz. Bu toplantı bizim için büyük şeref" dedi.

AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Sadece bugünün şehirlerini inşa etmek değil, topraklarımızda bulunan geçmişin mirasını gururla, gelecek nesillere aktarabileceğimiz eserler üretme iddiamız var. Ankara'mızda Milattan Önce 12'nci yüzyılı konuşuyoruz ama çok daha öncesine ev sahipliği yapmış bir il Ankara. Şu anda üzerinde bulunduğumuz topraklara baktığımızda aslında 15-18 bin yüzyıl arasından bahsettiğimiz bir medeniyetin üzerindeyiz. Biz bu mirasın bugünkü temsilcileriyiz. Bu mirası da geleceğe taşımak istiyoruz. Topraklarımızda mirasa sahip olmak tek başına yetmiyor. Onu ortaya çıkarmak, tanımlamak, yaşatarak gelecek nesillere aktarmak asıl iddia sahibi olmaktır. Bir medeniyetin sahibi olmak bu demektir.

"PROJENİN ARKASINDA KAMUOYU DESTEĞİ YOKSA BİR ŞEY İFADE ETMEZ"

Hiçbir proje yoktur ki arkasına kamuoyu desteğini almadığı sürece ayakta kalabilsin. Projenin arkasında kamuoyu desteği yoksa bir şey ifade etmez. Göbeklitepe'nin, Şanlıurfa'ya ve civar illerin kültür ve turizmine katkısına baktığımızda Gordion'un Polatlı ve Ankara için ne anlama geldiğini de çok rahat görebilirsiniz.

"KÜLTÜREL MİRASI KORUYALIM, CANLI TUTALIM, GELECEĞE TAŞIYALIM AMA AYNI ZAMANDA EKONOMİK CANLANMAYA DA VESİLE KILALIM"

Ankara 5 milyon turist alıyor. Bu 5 milyonun sadece 7 yüz bini yabancı turist. 7 yüz binin neredeyse yarısı da sağlık turizminden geliyor. Bir anlamda 50 milyonun üzerinde turistten Ankara'nın aldığı pay yok denecek kadar az. Ankara'da bundan ciddi anlamda pay almamız gerekiyor. Olayın bir kültürel boyutu bir de tarihi boyutunun yanı sıra, turizmle gelen ekonomik boyutu ve kültürel mirasın geleceğe taşınması var. Kültürel mirası koruyalım, canlı tutalım, geleceğe taşıyalım ama aynı zamanda ekonomik canlanmaya da vesile kılalım. Ankara'nın başta Polatlı'nın bunun değerini yani üzerinde bulunduğu toprağın değerini ve hangi medeniyetlere ev sahipliği yaptığını çok iyi anlıyor olması lazım ki çok iyi şekilde içselleştirmesi lazım ki, dünyaya anlatabilsin ve turizmden de hak ettiği geliri elde edebilsin. Onun için benim sizden ricam her birimiz gerek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri olarak gerek meslek örgütlerimizin temsilcileri olarak gerek sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri olarak gerekse de Ankara ve Polatlı'da yaşayan her bir birey olarak ve siyasi temsilciler olarak her birimizin bunu anlatması gerekiyor."

"GORDİON ANTİK KENTİ'NİN UNESCO LİSTESİNE GİRMESİYLE ANKARA'NIN EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, şöyle konuştu:

"Biz bu konuya yürekten inandık. Gordion Antik Kenti'nin UNESCO listesine girmesiyle hem Ankara'nın hem de ülkemizin ekonomisine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İnşallah önümüzdeki ay Riyad'dan müjdeli haberle ülkemize döneceğiz. Az önce Sayın Oktay konuşmasında Ankara'ya yıllık 700 bin yabancı turist geldiğini söyledi. Ankara'ya gelen 700 bin yabancı turist sayısının sadece Gordion'un katkısıyla 1,5 milyona ulaşacağına yürekten inanıyorum. Ankara Ticaret Odası olarak bu konuyla ilgili elimizden gelen her türlü katkıyı koymaya hazırız."

Gordion Antik Kent'ine dair farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen toplantıda ATO Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay, POTA Genel Koordinatörü Kadim Koç ile ATO Meclis ve Komite üyeleri de yer aldı.