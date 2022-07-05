Atmaca füzesinde dışa bağımlılığı bitiren adım!

Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyacı doğrultusunda geliştirilen ve ABD yapımı Harpoon'ların yerini alan Atmaca füzesi artık Kale'nin KTJ 3200 turbojet motorunu kullanacak. Bu sayede motor tarafında dışa bağımlılık da artık sonlanacak.

Buna ek olarak, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından geçtiğimiz haftasonu yapılan paylaşıma göre, Atmaca kara konuşlu ve mobil olarak hizmet verebilecek. Bu sayede tüm kıyı güvenliği sağlanacak. İşte detaylar…

Atmaca füzesi, KTJ 3200 motoru ile dışa bağımlılığı sonlandırıyor!

Tamamen yerli imkanlarla geliştirilen Atmaca ve SOM füzelerine, Kale tarafından üretilen KTJ 3200 turbojet motorunun entegrasyonu gerçekleştirildikten sonra dışa bağımlı olmadan üretimi yapılabilecek. Fakat şu an için Fransız Safran isimli şirket tarafından üretilen TR40 jet motoru kullanılıyor.

Bu nedenle gözler KTJ 3200 motorunu kullanan SOM seyir füzesinin 2022 yılı içerisinde gerçekleştireceği ilk atışa çevrildi. Fakat Atmaca entegrasyonu da büyük bir öneme sahip. Zira artık bu füze yalnızca gemilerde değil, kara konuşlu ve kara araçları üzerine entegre bir şekilde de kullanılacak.

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Atmaca ile ABD yapımı Harpoon füzelerini kıyaslayacak olursak, birbirine çok yakın boyutlarda olduğunu fakat Atmaca'nın ağırlık, uzunluk, çap ve kanat açıklığı konusunda daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Kağıt üstündeki tek eksiği 224 kg yerine 200 kg harp başlığı kullanıyor olması gibi duruyordu. Fakat son versiyonunda o da 220 kg'ye çıkartıldı.

Fakat Harpoon'un menzili 140 km civarıyken Atmaca 220-250 km'ye ulaşabiliyor. Ayrıca gerçekleştirilen testlerde bu başlığın gemiler üzerindeki etkisinin fazlasıyla yeterli olduğunu gördük. Öyle ki geminin bir yanından diğer yanına kadar araba sığacak kadar delik açabiliyor. Ek olarak, Milli RF arayıcı başlık sayesinde düşman unsurları başlığın ne zaman aktif hale getirildiğini tespit edemiyor. Ayrıca suya yakın uçuş kabiliyeti de oldukça ileri düzeyde.Yani Harpoon'un yerini alabilir mi şeklinde sorular tamamen cevaplanmış oldu.

Bunun yanı sıra Atmaca, kara konuşlu bir şekilde Türkiye'nin sahil şeridine yerleştirilecek olursa, 7 batarya ile sahil güvenliği sağlanabilecek. Buna ek olarak bir de 8×8 araçların üzerine 4 adet entegre edilerek mobil bir şekilde hem kara hem de deniz hedeflerine karşı kullanılabilecek.

Atmaca teknik özellikleri