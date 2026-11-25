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Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, kentin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) da başarılı şekilde ev sahipliği yaptığını belirterek, organizasyonun kentin üretim gücüne ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalara dönüştürmek için gayret göstereceklerini belirtti.

ATB'nin kasım ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında gerçekleştirildi.

Çandır, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi'nin 50 milyar liralık yeni kredi hacmiyle yeniden hayata geçirildiğini vurgulayarak, başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Antalya'nın dünyanın en önemli iklim buluşması olan COP31'e ev sahipliği yaptığını anımsatan Çandır, kentin geçmişte başarıyla gerçekleştirdiği uluslararası organizasyonlara COP31'i de eklediğini bildirdi.

Borsa olarak COP31'de çalışmalarını ulusal ve uluslararası ziyaretçilerle buluşturduklarını anlatan Çandır, şunları kaydetti:

"Su, iklim ve tarım alanındaki projelerimizi tanıttık, çok sayıda kurum, kuruluş ve sektör temsilcisiyle görüşerek yeni işbirliği imkanlarını değerlendirdik. 2026 yılı çalışma temamızı 'su' olarak belirlemiştik. Bu kapsamda tarım, turizm, sanayi ve kentsel kullanımda suyun mevcut durumunu, karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini ele aldığımız Antalya Su Diyaloğu toplantılarını ve ardından Antalya Su Zirvesi'ni gerçekleştirdik. Bu çalışmalardan elde ettiğimiz tespit ve önerileri sonuç raporunda bir araya getirerek COP31'e taşıdık. Düzenlediğimiz panel ile raporumuzu kamuoyuyla paylaşarak Antalya'nın su gündemini ulusal ve uluslararası platformda görünür hale getirdik. Hedefimiz, önerilerimizin raporlarda kalması değil, kurumlarımızın işbirliğiyle uygulamaya geçirilmesidir."

İklim Dayanıklı Tarım için Antalya Mutabakatı imzalandı

Çandır, COP31'de Antalya Tarım Konseyince hazırlanan "İklim Dayanıklı Tarım için Antalya Mutabakatı" ile Antalya tarımının iklim değişikliğine uyumu için ortak bir irade ortaya koyarak, iklim değişikliğine dirençli ve sürdürülebilir bir tarımsal üretim yapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

TOBB'un COP31'de önemli çalışmalara imza attığını işaret eden Çandır, Hisarcıklıoğlu'nun öncülüğünde TOBB'un COP31'in Özel Sektör Elçiliği görevini üstlendiğini kaydetti. COP31 İş ve Yatırım Zirvesi'nin, 55 ülkeden 1500'ün üzerinde katılımcıyı Antalya'da buluşturduğunu anlatan Çandır, zirvede iklim finansmanı, yeşil dönüşüm, sürdürülebilir üretim ve yatırım olanaklarının ele alındığını bildirdi.

Organizasyonun iklim hedeflerinin somut yatırımlara ve işbirliklerine dönüştürülmesi açısından önemli bir adım olduğunu ifade eden Çandır, şu değerlendirmede bulundu:

"COP31 iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca çevresel bir konu olmadığını, üretim, ticaret, finansman ve rekabet gücümüzün geleceğini de doğrudan ilgilendirdiğini gösterdi. Önemli olan, bu uluslararası buluşmada kurulan ilişkilerin ve ortaya konulan hedeflerin kalıcı işbirliklerine ve somut yatırımlara dönüşmesidir. Antalya olarak COP31'de elde ettiğimiz birikimi ve uluslararası görünürlüğü, kentimizin üretim gücüne ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalara dönüştürmek için gayret göstermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA