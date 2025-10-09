Atatürk'ün Nazilli'ye Gelişi ve Sümerbank'ın Açılışı Kutlandı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin ve Sümerbank Basma Fabrikasının hizmete açılışının 88. yıl dönümü törenle kutlandı.

İstasyon Meydanı'ndaki törende Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Garnizon Komutanı Personel Yarbay Şerif Emrah Keser, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Adnan Menderes Üniversitesi Sümer Kampüsü'nde devam eden programda Sümerbank Müzesi gezildi.

Kampüs koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özçağ Sümerbank'ın ilçenin hem ekonomik hem de sosyal yaşamına kattığı değeri anlatarak, "Sümerbank, modern çalışma koşulları ve sosyal imkanlarıyla sadece bir üretim alanı değil, bir yaşam merkeziydi. 65 yıl boyunca Nazilli'ye hem refah hem de kültürel gelişim kazandırdı. Bizler bu mirası eğitimle sürdürmeye, cumhuriyetin değerlerine bağlı gençler yetiştirmeye kararlıyız." dedi.

Öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sunuldu.