Haberler

Atatürk'ün Nazilli'ye Gelişi ve Sümerbank'ın Açılışı Kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'ye gelişi ve Sümerbank Basma Fabrikasının açılışının 88. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törende yerel yöneticiler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, programda Sümerbank Müzesi gezildi ve öğrenciler müzik ile halk oyunları gösterileri sundu.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Nazilli'ye gelişinin ve Sümerbank Basma Fabrikasının hizmete açılışının 88. yıl dönümü törenle kutlandı.

İstasyon Meydanı'ndaki törende Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, Garnizon Komutanı Personel Yarbay Şerif Emrah Keser, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Adnan Menderes Üniversitesi Sümer Kampüsü'nde devam eden programda Sümerbank Müzesi gezildi.

Kampüs koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Özçağ Sümerbank'ın ilçenin hem ekonomik hem de sosyal yaşamına kattığı değeri anlatarak, "Sümerbank, modern çalışma koşulları ve sosyal imkanlarıyla sadece bir üretim alanı değil, bir yaşam merkeziydi. 65 yıl boyunca Nazilli'ye hem refah hem de kültürel gelişim kazandırdı. Bizler bu mirası eğitimle sürdürmeye, cumhuriyetin değerlerine bağlı gençler yetiştirmeye kararlıyız." dedi.

Öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Erzurum'da şaşırtan görüntü: Duyan herkes görmeye geliyor

Erzurum'da şaşırtan görüntü: Duyan herkes görmeye geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te şaşırtan buluşma! Wanda Nara eski eşiyle aynı sahnede

MasterChef'te şaşırtan buluşma! Eski eşiyle aynı sahnede
Erzurum'da şaşırtan görüntü: Duyan herkes görmeye geliyor

Erzurum'da şaşırtan görüntü: Duyan herkes görmeye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.