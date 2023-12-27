Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Garnizon Koşusu düzenlendi.

Atatürk'ün başkente gelişinin yıl dönümü dolayısıyla yapılan geleneksel Atatürk Garnizon Koşusu'na subay ve astsubayların yanı sıra Kara Harp Okulu öğrencileri katıldı.

Koşu sırasında askeri öğrenciler, dev Türk bayrağı taşıdı, marşlar söyledi.

Kara Harp Okulundan başlayan koşu, Spor Okulu Kavşağı, Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi- Anıtkabir Anadolu Meydanı giriş kapısı güzergahını izleyerek Anıtkabir'de sona erdi.

Koşunun yapıldığı caddelerdeki vatandaşlar, kortejdekilere sevgi gösterilerinde bulundu.