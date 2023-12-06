Atakum'da 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 3 farklı suçtan 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y., yakalanarak cezaevine teslim edildi.

? Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'mala zarar verme', 'hırsızlık' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık' ve 'ağaç kesme' suçlarından 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.'nin Atakum ilçesindeki bir iş yerinde çalıştığını tespit etti. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, A.Y.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.