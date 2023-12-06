Üye Girişi
Haberler

Atakum'da 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 3 farklı suçtan 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y., yakalanarak cezaevine teslim edildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde 3 farklı suçtan 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y., yakalanarak cezaevine teslim edildi.

? Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'mala zarar verme', 'hırsızlık' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık' ve 'ağaç kesme' suçlarından 14 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y.'nin Atakum ilçesindeki bir iş yerinde çalıştığını tespit etti. İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, A.Y.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Atakum JASAT Samsun Cezaevi Yakalama Ceza Hırsızlık Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Çorum FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Trabzonspor - Çorum FK maçı CANLI izle! Trabzonspor - Çorum FK maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? 6 Aralık Kabine toplantısı kararları! SON DAKİKA! Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi ne zaman? ZTK KURA ÇEKİMİ TARİHİ Kabine toplantısı konuları! GÜNDEMDE NELER VAR? 6 Aralık Kabine toplantısı konuları neler? Kabine toplantısı bitti mi? SON DURUM! Kabine toplantısı gündeminde neler var? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi partiden milletvekili? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun hayatı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti? İYİ Parti'li İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye katıldı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title