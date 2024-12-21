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ATA Parti'den Asgari Ücret için 50 Bin Lira Önerisi

ATA Parti'den Asgari Ücret için 50 Bin Lira Önerisi
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ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Türkiye'deki ekonomik krizlerin beka sorunu haline geldiğini belirterek, asgari ücretin net 50 bin lira olması gerektiğini ifade etti. Zeybek, mevcut asgari ücretin yoksulluk sınırının altında kaldığını vurguladı ve iktidarı eleştirdi.

(ANKARA) - ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Türkiye'deki ekonomik krizlerin beka sorunu noktasına geldiğine işaret ederek "Bu nasıl bir beceriksiz bir yönetim? Haftalardır asgari ücret tiyatrosu oynanıyor. Yok, 28 bin lira, yok 29 bin lira, 30'un altında yokuz.. ve hala sonuç yok, rakam yok. Sizler uzayda mı yaşıyorsunuz? ATA Parti olarak asgari ücretin net 50 bin lira olmasını öneriyoruz" dedi.

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek; Türkiye'de yaşanan ekonomik krize işaret ederek, asgari ücretin 50 bin lira olması gerektiğini söyledi. Zeybek'in yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Bu nasıl bir beceriksiz bir yönetim? Haftalardır asgari ücrüet tiyatrosu oynanıyor. Yok, 28 bin lira, yok 29 bin lira, 30'un altında yokuz.. ve hala sonuç yok, rakam yok. Sizler uzayda mı yaşıyorsunuz? Yoksulluk sınırının 70 bin lira ve en düşük kira bedelinin 20 Bin lira olduğu Türkiye'de dar gelirli ve emekli 30 bin lira ile nasıl yaşamını sürdürecek? Görünen o ki; bundan sonra ölen dar gelirli ve emekliler 'kimsesizler mezarlığına' gömülecekler. Bu nedenlerle ATA Parti olarak asgari ücretin net 50 bin lira olmasını öneriyoruz."

"Görülüyor ki iktidar artık her alanda siyaseten iflas etmiş durumda"

AK Parti iktidarının verdiği sadaka artışından sonra '2024 yılı emekliler yılı oldu' diye övündüğünü hatırlatan Zeybek, haklarını isteyen emeklilere gaz sıkılıp, yumruklanmasına da tepki göstererek şunları kaydetti:

"Haklarını aramak için meydanlarda demokratik haklarını kullanmak isteyenler, AKP iktidarı döneminde bir gün dahi demokrasi ve insan hakları ile tanışmadı. Barikatlar kuruldu, gazlar sıkıldı, yumruklar atıldı ve gözaltına alındılar. Her alanda ki ekonomik krizler artık çekilmez hale geldi ama AKP iktidarı barikatlarla, gazlarla, korku imparatorlukları ile saklamaya çalışıyor. Görülüyor ki iktidar artık her alanda siyaseten iflas etmiş durumda. Tek çare hemen genel seçime gidip, milletin iradesine başvurmaktır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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