Asya Kalkınma Bankası Başkanı Türkiye'de Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Asya Kalkınma Bankası (AKB) Başkanı Masato Kanda, Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi. Toplantıda Türkiye'nin 2024'te bölgesel üye statüsüne geçişinin ardından oluşacak iş birliği fırsatları değerlendirildi ve AKB'nin Türkiye'deki projeleri hakkında bilgi verildi.

(ANKARA) - Asya Kalkınma Bankası (AKB) Başkanı Masato Kanda 12-13 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Kanda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kanda 12 Kasım'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin 1991 yılından bu yana üyesi olduğu AKB'de 2024 yılında bölgesel üye statüsüne geçişinin ardından doğan yeni iş birliği imkanları değerlendirildi.

Bölgesel üyelikle birlikte, kamu ve özel sektörün Banka'nın uygun koşullu finansman ve teknik destek olanaklarından yararlanabileceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca, AKB'nin 2025-2027 döneminde Türkiye'de yürüteceği faaliyetlerin genel çerçevesini belirleyen ve ülkenin kalkınma öncelikleriyle uyumlu olan Ara Dönem Ülke Ortaklık Stratejisi (Interim Country Partnership Strategy - ICPS) tanıtıldı.

Açıklamada yer alan strateji kapsamında öne çıkan hedefler şöyle:

"Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma ve afetlere karşı dirençli altyapının güçlendirilmesi,

Beşeri sermayenin geliştirilmesi,

Su, gıda ve enerji güvenliğinin artırılması,

Ulaştırma, enerji ve dijital entegrasyon alanlarında Türkiye'nin bölgesel merkez rolünün güçlendirilmesi,

Orta Koridor girişiminin desteklenmesi."

Açıklamada, AKB'nin Türkiye'deki kamu ve özel sektör projelerine 2025 yılı sonuna kadar 1 milyar dolar, 2026 ve 2027 yıllarında ise her yıl 3 milyar dolar finansman sağlamayı planladığı ifade edildi.

Bakanlık, çok taraflı kalkınma bankalarıyla yürütülen güçlü iş birliği sayesinde Türkiye'nin "güvenilir ve tercih edilen bir kalkınma ortağı" haline geldiğini vurguladı. Halihazırda bu kuruluşlarla yürütülen projelerin toplam aktif portföyü yaklaşık 40 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

1966 yılında kurulan ve merkezi Manila'da bulunan AKB'nin, 50'si bölgesel olmak üzere 69 üye ülkeye sahip olduğu hatırlatıldı. Türkiye, 1991'de katıldığı Banka'da 2024 yılı sonunda bölgesel üye statüsüne geçmişti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Irak'ta parlamento seçimlerini Başbakan Sudani'nin lideri olduğu koalisyon kazandı

Barcelona'dan Osimhen bombası! Hazırladıkları rapor bile belli

Ünlü pop yıldızı konser sırasında yere yığıldı! Sebebi herkesi şaşırttı

'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu

Irak'ta parlamento seçimlerini Başbakan Sudani'nin lideri olduğu koalisyon kazandı

CHP'li Dinçer'den, Bakan Göktaş'a Saliha Akkaş'ın fotoğrafı ve hırkası ile protesto

Şehit astsubayın annesine vasiyeti yürekleri yaktı

Bahis oynadığı ortaya çıkan futbolcunun gördüğü kırmızı kart ve yaptığı harekete bakın

Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Bir il bu olayı konuşuyor! Melisa'nın evlerinde ölü bulunduğu 2 genç için karar

20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor

Cansız bedeni bulunan Huriye Helvacı'nın üzerinde kıyafet olmadığı ortaya çıktı

Şehit İlhan Ongan'ın babası, oğlunun en büyük hayalini gözleri dolarak anlattı

