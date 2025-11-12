Asya Kalkınma Bankası Başkanı Türkiye'de Resmi Ziyaret Gerçekleştirdi

(ANKARA) - Asya Kalkınma Bankası (AKB) Başkanı Masato Kanda 12-13 Kasım 2025 tarihlerinde Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Kanda, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kanda 12 Kasım'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin 1991 yılından bu yana üyesi olduğu AKB'de 2024 yılında bölgesel üye statüsüne geçişinin ardından doğan yeni iş birliği imkanları değerlendirildi.

Bölgesel üyelikle birlikte, kamu ve özel sektörün Banka'nın uygun koşullu finansman ve teknik destek olanaklarından yararlanabileceği belirtildi.

Toplantıda ayrıca, AKB'nin 2025-2027 döneminde Türkiye'de yürüteceği faaliyetlerin genel çerçevesini belirleyen ve ülkenin kalkınma öncelikleriyle uyumlu olan Ara Dönem Ülke Ortaklık Stratejisi (Interim Country Partnership Strategy - ICPS) tanıtıldı.

Açıklamada yer alan strateji kapsamında öne çıkan hedefler şöyle:

"Şubat depremlerinin ardından yeniden yapılanma ve afetlere karşı dirençli altyapının güçlendirilmesi,

Beşeri sermayenin geliştirilmesi,

Su, gıda ve enerji güvenliğinin artırılması,

Ulaştırma, enerji ve dijital entegrasyon alanlarında Türkiye'nin bölgesel merkez rolünün güçlendirilmesi,

Orta Koridor girişiminin desteklenmesi."

Açıklamada, AKB'nin Türkiye'deki kamu ve özel sektör projelerine 2025 yılı sonuna kadar 1 milyar dolar, 2026 ve 2027 yıllarında ise her yıl 3 milyar dolar finansman sağlamayı planladığı ifade edildi.

Bakanlık, çok taraflı kalkınma bankalarıyla yürütülen güçlü iş birliği sayesinde Türkiye'nin "güvenilir ve tercih edilen bir kalkınma ortağı" haline geldiğini vurguladı. Halihazırda bu kuruluşlarla yürütülen projelerin toplam aktif portföyü yaklaşık 40 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

1966 yılında kurulan ve merkezi Manila'da bulunan AKB'nin, 50'si bölgesel olmak üzere 69 üye ülkeye sahip olduğu hatırlatıldı. Türkiye, 1991'de katıldığı Banka'da 2024 yılı sonunda bölgesel üye statüsüne geçmişti.