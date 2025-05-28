Astoria Grande Kruvaziyeri Amasra Limanı'na 71. Seferini Gerçekleştirdi

Astoria Grande Kruvaziyeri Amasra Limanı'na 71. Seferini Gerçekleştirdi
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Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden Astoria Grande kruvaziyeri, Amasra Limanı'na 997 yolcu ile demirledi. 3 Ağustos 2022'den bu yana 71 sefer düzenleyen geminin yolcuları, Amasra'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" kruvaziyeri, Amasra Limanı'na demirledi.

Bartın'ın doğası ve deniziyle ünlü turizm merkezi Amasra ilçesine 997 yolcu ve 440 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğunda, 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana buraya 71. seferini gerçekleştirdi.

Geminin yolcularını, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır, İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal ile diğer ilgililer karşıladı.

İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.

Turistler, daha sonra Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı. Yolcuların bir kısmı da tur otobüsleriyle Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gitti.

Amasra'ya yılın 12. seferini yapan geminin akşam saatlerinde Samsun'a gideceği belirtildi.

"Amasra Limanı Yolcu İskelesi ve Yat Limanı" projesi kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2018'de ihale edilerek çalışmalarına başlanan mendirek inşaatının tamamlanmasıyla Amasra'ya ilk kez 3 Ağustos 2022'de gelen "Astoria Grande" kruvaziyeri, bugüne kadar ilçeye gerçekleştirdiği 71 seferle 58 bin 37 yolcu getirdi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
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