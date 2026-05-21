Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nde Şampiyon Oldu

(İSTANBUL) - İstanbul'da Tüpraş Stadı'nda oynanan 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi Freiburg'u 3-0 mağlup eden İngiltere ekibi Aston Villa, kupayı müzesine götürdü.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Tüpraş Stadı'nda oynanan final müsabakasında Aston Villa'ya galibiyeti ve kupayı getiren golleri 41. dakikada Youri Tielemans, 45+3. dakikada Emiliano Buendía ve 58. dakikada Morgan Rogers kaydetti.

Galler Prensi William, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella karşılaşmayı tribünden takip eden isimler arasında yer aldı.

Kaynak: ANKA