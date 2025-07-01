Astana'da Avrasya Tahkim Haftası Başladı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da uluslararası tahkim ve hukuk uzmanlarını bir araya getiren "Avrasya Tahkim Haftası" (EAW25) başladı.

Astana Uluslararası Finans Merkezi Mahkemesi (AIFC) ve bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Tahkim Merkezince (IAC) İstanbul Tahkim Merkezinin (ISTAC) de desteklediği ve bu yıl 3'üncüsü düzenlenen etkinliğe, dünyanın çeşitli ülkelerinden uluslararası tahkim ve hukuk alanında önde gelen yaklaşık 300 uzman katıldı.

IAC Başkanı Thomas Krümmel, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın gerçek anlamda bağımsız, tarafsız ve uluslararası alanda tanınan, aynı zamanda ulusal yargı sisteminden bağımsız bir tahkim merkezi yaratarak çok az sayıda modern devletin başardığı bir şeyi yaptığını belirtti.

Krümmel, IAC çerçevesinde yatırımcıların bölgede iş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları hukuki güvenliğin sağlandığını ve kurulduğu 2018 tarihinden bu yana 4 bine yakın davanın görülmesinde rol aldığını aktardı.

Toplam 6 tematik oturumdan oluşan etkinlik kapsamında katılımcılar, uluslararası tahkim ve diğer alternatif uyuşmazlık çözüm biçimleri alanlarındaki yeni trendleri, sınır ötesi uyuşmazlıklarda taraflar arasındaki etkileşimlerin pratikte nasıl yapılandırıldığı konularının yanı sıra Kazakistan'ın yatırım ortamına ve yatırımcıların yasal korunmasına yönelik mekanizmaları ele alacak.

Etkinliğe Türkiye'den katılan avukat aynı zamanda SOCAR Türkiye Genel Müdürü Kıdemli Danışmanı Celal Savaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır tahkim alanında çalıştığını belirterek "Bu tür etkinlikler, özellikle yatırımcı güveni açısından son derece önemli." diye konuştu.

Savaş, Türk devletlerinde pek çok Türk şirketinin faaliyet gösterdiğine işaret ederek "Hızlı, etkili ve rahat bir çözümle ticari ilişkilerde tahkim her zaman ön plana çıkıyor. O nedenle, Kazakistan ve Türkiye ilişkileri ötesinde bütün Türk devletleri arasındaki ilişkiler açısından tahkimin çok önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Etkinlik kapsamında bir konuşma yapacağını ve özellikle şirket avukatları açısından bilgili bir sunum hazırladığını aktaran Savaş, "Uzun yıllardır tahkimle uğraşan biriyim. Aktif hakimlik de yapıyorum. Dolayısıyla tahkimin hem bölge açısından hem şirketler açısından önemine değineceğim." dedi.