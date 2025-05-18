Astana'da 19 Mayıs Bayramı Kutlandı

Astana'da 19 Mayıs Bayramı Kutlandı
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama törenine Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ev sahipliği yaptı. Törende Türk ve Kazak gençleri bir araya gelerek bayramın önemini paylaştılar.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun ev sahipliğinde Büyükelçilik Konutu'nda gerçekleştirilen törene, büyükelçilik çalışanları ve aileleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Türkiye mezunları, Astana'daki üniversitelerde eğitim gören Türk ve Kazak gençleri katıldı.

İstiklal Marşı ve Kazakistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükelçi Kapucu, gençlere 19 Mayıs'ın önemini anlattı.

Kapucu, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramı Kazak gençleriyle birlikte kutladıklarını söyledi.

Kazak gençlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda 19 Mayıs'ın ne kadar önemli olduğunu anlattığını belirten Kapucu, "19 Mayıs 1919'da başlayan kurtuluş mücadelesinin başka milletlere de ilham olduğunu anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda burada eğitim gören hem Türk hem Kazak gençlerin bir araya gelmelerine ve birlikte kardeşliklerini ve dostluklarını geliştirmelerine vesile olduk." diye konuştu.

Tören sonunda, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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