Assos Ören Yeri'nde 1800 yıllık kaplar bulundu

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesindeki 7 bin yıllık Assos Ören Yeri'nde Bouleuterion'un (meclis binası) doğusundaki çeşme (Nymphaeum) yapısında devam eden kazılarda gündelik yaşama ışık tutan 1800 yıllık kaplar bulundu. Kazı Başkan Yardımcısı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Arkeoloji Bölümü Dr. öğretim üyesi Mehmet Ayaz, "Çöplük alanında özellikle gündelik kullanım kaplarının tam biçimde ele geçmesi bizim için çok büyük önem arz ediyor. Repertuvar tamamlandığında bize Assos'un söz konusu yüzyıllar arasında günlük kullanım kapları ile alakalı önemli bilgiler vereceğini düşünüyoruz" dedi.

Başta Aristoteles olmak üzere Platon'un öğrencilerinin faaliyette bulunduğu Yunan şehir devletinin en güzel modelleri arasında gösterilen 7 bin yıllık Assos Ören Yeri'ndeki kazılar, ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nurettin Arslan başkanlığında, yurt içi ve yurt dışında toplamda 30 kişilik ekiple sürdürülüyor. Assos'ta, bu yıl Bouleuterion'un doğusundaki çeşme yapısında devam eden kazılarda gündelik yaşama ışık tutan 1800 yıllık kaplar bulundu. Kazı çalışmalarının Bouleuterion'un doğusunda yoğunlaştığını söyleyen kazı başkan yardımcısı Dr. Mehmet Ayaz, "Biz bunu şimdilik çeşme yapısı olarak tanımlıyoruz, kazı çalışmalarını bu alanda devam ettiriyoruz. Bu çeşme yapısı Roma döneminde kullanılmış bir yapı. Bunun mimari açıdan önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Assos'ta mermerden inşa edilmiş nadir yapılardan bir tanesi. Belirli bir bölümünü kazdık. Halen bu alanda kazı çalışmalarımız devam ediyor. Burada bir çöplük alanına rastladık. Bulunan buluntularla M.S. 2'nci yüzyılla, M.S. 6'ncı yüzyıl arasında aktif bir şekilde kullanıldığını tespit ettik" dedi.

'BELİRLİ BİR BÖLÜMÜNÜ BİRLEŞTİRMEYİ BAŞARDIK'

"Çöplük alanında özellikle gündelik kullanım kaplarının tam biçimde ele geçmesi bizim için çok büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla Assos Kenti'nin milattan sonra 2 ve 6'ncı yüzyılları arasında günlük yaşamlarda kullandıkları kap biçimlerini biz bu çöplük alanında inceleyebiliyoruz" diyen Dr. Ayaz, şöyle devam etti:

"Buradan ele geçen kapların belirli bir bölümünü birleştirmeyi başardık. Birleştirme işlemine devam ediyoruz. Repertuvar tamamlandığında bize Assos'un söz konusu yüzyıllar arasında günlük kullanım kapları ile alakalı önemli bilgiler vereceğini düşünüyoruz. Kazılarda mezarlar ya da yaşam alanlarında sayısız kap ele geçiyor. Mezardakiler sağlam ya da bütünlenebilir halde olabiliyor. Fakat bunların yelpazesi yaşam alanlarında bulunanlardan farklı. Yaşam alanlarındakilere gelince, onlara genellikle kırık, küçük parçalar halinde rastlıyoruz ve tam hallerini görmüyoruz. Diğer taraftan yine yaşam alanlarındakiler tarihsel açıdan karışık biçimde bulunuyorlar. Nymphaeum'daki çöplükte günyüzüne çıkardıklarımız, belirli bir zaman dilimine (MS 2 ve 6'ncı yüzyıl) ait kapların bütünlenebilir vaziyette ele geçmesi bakımından çok değerli. Bize MS. 2 ve 6'ncı yüzyılda Assosluların günlük yaşamlarında kullandığı kapların benzersiz bir yelpazesini sunuyor."