ASRİAD, Türkiye'nin ihracatının yüzde 1,5'ini hedefliyor

Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız, dernek üyelerinin Türkiye'nin yaptığı bütün ihracatın yüzde 1,5'ini gerçekleştirmesini hedeflediklerini bildirdi.

Yıldız, Afyonkarahisar'da termal bir otelde 1. Olağan ASRİAD Sakarya Değerlendirme ve Planlama Kurultayı'na katıldı.

Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası, "Kist Çağrısı" videosu izlendi. ASRİAD Sakarya Şubesinin komisyon başkanlarının yıl içerisinde yaptığı çalışmaları içeren sunumları sonrası, ödül töreni düzenlendi.

Yıldız, program sonrası yaptığı açıklamada, ASRİAD'ın İstanbul merkezli 22 ilde teşkilatlarını kurmuş 2 bine yakın üyesi bulunan iş insanları derneği olduğunu söyledi.

Sakarya Şubesinin çok önemli faaliyetlere imza attığını dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Türkiye'yi ekonomik anlamda savaşlar, Orta Doğu'daki çalkantılar ile 6 Şubat'taki deprem felaketi çok fazla etkiledi. 100 milyar dolardan daha fazla bir yıkıma sebep oldu. Bunun böyle bir sene içinde veya çok kısa sürede içerisinde toparlanmasını beklemek çok yanlış olur. Ama biz, 2023 yılını buna rağmen yine çok iyi bir büyüme hızıyla kapattık. İhracatımız 255,8 milyar dolar gibi bugüne kadarki tarihi rekorunu yakaladı."

2024 yılından çok umutlu olduklarını ve özellikle haziran ayından itibaren enflasyon ile faizlerin düştüğünü ve alım gücünün arttığını hep birlikte müşahede edeceklerini anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"2024 yılının ikinci çeyreğinden sonra enflasyon ve faizdeki düşme, büyüme hızındaki rakamların açıklanması, liranın biraz daha fazla değer kazanması ve dövizin ateşinin sönmesiyle birlikte Türkiye'deki yatırımlar, 2003-2004 yılındaki o parlak günlerine bence geri dönecektir. İhracat rakamlarının önümüzdeki yıl 300 milyar doları aşacağına inanıyoruz. Bizim bütün ASRİAD şubeleri olarak bir hedefimiz var. Bunu Cumhurbaşkanımıza da söyledik. ASRİAD şubeleri, Türkiye'nin yaptığı bütün ihracatın yüzde 1,5'ini yapmaya talip. İnşallah bunu gerçekleştiririz. Bu da bize nasip olur."