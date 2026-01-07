ASPİLSAN Enerji'de 2025 yerli hücre üretiminin güçlendiği yıl oldu

ASPİLSAN Enerji, 2025'te yerli lityum iyon pil hücresi üretimi, AR-GE yatırımları ve uluslararası işbirlikleriyle savunmadan enerji depolamaya uzanan geniş bir yelpazede Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığına somut katkı sundu.

Kayseri'de faaliyet gösteren lityum iyon pil hücresi üretim tesisinde, 2025 yılı boyunca seri üretim kabiliyeti, kalite standartları ve proses güvenilirliği daha da ileri taşındı.

Savunma sanayine yönelik kritik platformlarda kullanılan batarya çözümlerinin yanı sıra sivil havacılık, enerji depolama sistemleri ve endüstriyel uygulamalara yönelik ürün portföyüyle ASPİLSAN Enerji, çok alanlı bir teknoloji üreticisi olarak konumunu pekiştirdi.

Geçen yıl AR-GE faaliyetleri, hücre kimyası geliştirme, batarya yönetim sistemleri, performans ve güvenlik test altyapılarının güçlendirilmesi başlıklarında yoğunlaştı. Bu kapsamda 4 patent ve 1 tasarım tescil başvurusu gerçekleştirilirken, ülkemizin kritik platformları için sözleşmeli olarak devam eden birçok projeye ek olarak 1'i uluslararası olmak üzere 5 yeni proje için destek başvurusu yapıldı.

ASPİLSAN Enerji, 2025 yılında başarılarını ödüllerle de taçlandırdı. OSBÜK tarafından açıklanan 2025 OSB Yıldızları Araştırması'nda en çok AR-GE harcaması yapan firmalar arasında 13. sırada yer alarak tasarlayan, üreten bir AR-GE şirketi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ayrıca hizmet İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen İhracatı Hızlandıranlar Yarışması'nda Sürdürülebilirlik ve Çevreye Katkı kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Toplam bütçesi 2 milyon avronun üzerinde olan ve 3'ü uluslararası olmak üzere 4 aktif proje ile 2025 yılını tamamlayan ASPİLSAN Enerji, üniversite sanayi işbirlikleri ve teknik etkinlik katılımlarıyla bilgi üretimi yalnızca ürünle sınırlı kalmayarak insan kaynağı ve mühendislik kültürüyle de desteklendi. Bu kapsamda ASPİLSAN Enerji, 2025 yılında en çok fon alan savunma sanayi şirketi oldu.

Bu kapsamda ASPİLSAN Enerji'nin ciro artış oranı lira bazında yüzde 25 olarak gerçekleşti. Ayrıca küresel tedarik zinciri finansmanı sürecine dahil olunarak uluslararası ticari kabiliyetler güçlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, batarya teknolojilerinin stratejik önemine dikkati çekti.

Batarya teknolojilerinin yalnızca enerji depolama konusu olmadığını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Lityum iyon bataryalar, günümüzün ve geleceğin petrolü olarak savunmadan ulaşıma, havacılıktan yenilenebilir enerjiye kadar pek çok alanda ülkelerin stratejik kaderini belirleyen bir unsur haline gelmiştir. Bu nedenle batarya hücresi geliştirme ve üretme kabiliyeti, sadece bugünün ihtiyacı değil, gelecek nesiller açısından stratejik bir zorunluluktur. Nasıl ki 20. yüzyılda petrol ülkelerin kaderini belirlediyse, 21. yüzyılda bu rolü lityum iyon bataryalar ve bu bataryaların dayandığı kritik mineraller üstlenmektedir. Bu nedenle yerli batarya hücresi üretimi, ekonomik bir faaliyet olmanın ötesinde stratejik bir egemenlik alanıdır."