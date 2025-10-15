ASPİLSAN Enerji'den Raylı Sistemler İçin Gelecek Vizyonu

ASPİLSAN Enerji tarafından raylı sistemler enerjisinin geleceği kapsamında "Raylı Sistemler Enerji İhtiyaçları Odak Grup Toplantısı" düzenlendi.

ASPİLSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesiste düzenlenen programda, raylı sistemlerin enerji altyapısında yerli ve milli teknolojilerin önemi ele alındı.

Katılımcılar, şirketin yenilikçi ürünlerini inceleyerek raylı sistemlerde güvenilir ve sürdürülebilir enerji kullanımına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Programda, tesisi gezen katılımcılara firmanın üretim süreçleri ve teknolojik altyapısı hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, raylı sistemlerin geleceğinde enerji çözümlerinin kritik bir rol üstlendiğini belirtti.

ASPİLSAN Enerji olarak geliştirdikleri tüm ürünlerin yerli ve milli olmasının kendileri için yalnızca bir tercih değil, aynı zamanda ülkeye karşı sorumlulukları olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Yerli üretim sayesinde sürdürülebilir çözümler sunuyor, enerji alanında dışa bağımlılığı azaltıyoruz. Üretim süreçlerimizde kaliteyi öncelikli hale getiriyor, raylı sistemlerin enerji ihtiyaçlarına güvenilir, uzun ömürlü ve verimli çözümler sağlıyoruz. ASPİLSAN Enerji yalnızca bugünün değil, geleceğin de ihtiyaçlarını gözeterek çalışmaktadır. Küresel ölçekte rekabet edebilecek ürünler geliştirmeyi, ihracat potansiyelimizi artırmayı ve ülkemizi enerji teknolojilerinde dünyanın öncü merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Kalitenin adresi ASPİLSAN Enerji, hem savunma sanayinde hem de raylı sistemlerde güvenin simgesi olmaya devam ederken gençlerimize, şehrimize ve ülkemizin teknoloji vizyonuna da yatırım yapmayı sürdürüyoruz."