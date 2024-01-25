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CHP Milletvekili Aşkın Genç: Faiz artırımıyla ekonomi düzelmez

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CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Merkez Bankası'nın politika faizini yükseltmesine tepki göstererek, ekonominin sadece faiz artırımıyla düzeltemeyeceğini belirtti. Genç, Türkiye ekonomisini kurtaracak adımların yatırım, istihdam ve ihracattan geçtiğini vurguladı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 42,5'tan yüzde 45 seviyesine yükseltmesiyle ilgili "Sadece para politikası ve faiz artırımı ile çöken bir ekonomiyi düzeltemezsiniz. Türkiye ekonomisini kurtaracak adımlar, yatırım, istihdam ve ihracattan geçiyor. Bunlar sağlandığı takdirde halkın mutfağındaki ateşe bir nebze su serpilecektir. Faize odaklanan bu denklemden çıkılmadığı sürece milyonlar açlığa ve yoksulluğa mahküm olmaya devam edecek" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), bugün gerçekleştirdiği yılın ilk toplantısında, yüzde 42,5 olan politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkardı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, PPK'nın bugün duyurduğu faiz kararına tepki gösterdi. Genç, ekonomik çözümün sadece faiz artırımı yolu ile değil istikrarlı bir maliye politikası, kalıcı yatırımlar, ihracat ve istihdam yaratmaktan geçtiğini belirtti. Genç, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Para politikası ile fiyat istikrarını sağlaması gereken Merkez Bankası, bugün politika faizini 250 baz puan arttırarak yüzde 45 seviyesine yükseltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süredir direttiği 'Faiz daha da inecek' söylemini seçimden sonra hemen unuttu. Merkez Bankası, uzun süredir baş aşağı giden Türkiye ekonomisini düzeltmenin yollarını faiz artırımında görüyor. Sadece para politikası ve faiz artırımı ile çöken bir ekonomiyi düzeltemezsiniz.

"TÜRKİYE EKONOMİSİNİ KURTARACAK ADIMLAR, YATIRIM, İSTİHDAM VE İHRACATTAN GEÇİYOR"

Ekonomide iyi yönde hissedilir bir değişim yaratmanın yolu faizleri sürekli arttırmaktan değil istikrarlı bir maliye politikası ve kalıcı yatırımlar yapmaktan geçiyor. Ekonomiyi düzeltmek için faiz artırımının yetmeyeceği açık bir gerçek. Bu yüzden yatırımlar ve ihracat artırılmalı, istihdam olanakları yaratılmalıdır. Türkiye ekonomisini kurtaracak adımlar, yatırım, istihdam ve ihracattan geçiyor. Türkiye, üretim ekonomisine daha fazla önem vermeli ve ihracat oranlarını artırmalıdır. Bu yüzden yerli sanayici ve üreticiye devlet teşviki sağlanmalıdır. Yatırım ve istihdam olanakları yaratıldığı takdirde ekonomi durgun bir seyirden çıkacaktır. İktidarın odaklanması gereken yegane şey faiz artırımı değil, yatırım, istihdam ve ihracat olmalıdır. Faize odaklanan bu denklemden çıkılmadığı sürece milyonlar açlığa ve yoksulluğa mahküm olmaya devam edecek."

Kaynak: ANKA / Güncel

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