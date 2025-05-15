Aşkale Çimento'dan Çevre İddialarına Yanıt

Aşkale Çimento, Van ve Gümüşhane'deki fabrikalarının çevreye zarar verdiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Gümüşhane ve Van'da faaliyet gösteren fabrikalarının çevreye zarar verdiği ve bölgeye yoğun toz yayıldığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Aşkale Çimento'nun çevreye ve topluma karşı sorumluluğunun bilinciyle hareket ederek kurulduğu ilk günden itibaren faaliyetlerini hem ulusal çevre mevzuatına hem de uluslararası standartlara uygun şekilde yürüttüğü aktarılan açıklamada, "Gümüşhane ve Van fabrikaları, Aşkale Çimento tarafından ilk satın alındığında oldukça eski teknolojiyle faaliyet gösterdikleri için her bir fabrikaya 100'er milyon doların üstünde yatırım gerçekleştirilmiştir. Bu fabrikalar Aşkale Çimento bünyesine katıldıktan sonra teknolojik olarak dünya standartlarında modern birer tesis haline getirilmiş olup, çevreye duyarlı yeşil çimento sertifikasını 2024 yılında almaya hak kazanan Türkiye'deki ilk çimento grubu olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aşkale Çimento'ya ait tesislerde kullanılan tüm üretim sistemleri çevre dostu teknolojilerle donatılmış olup, emisyon ve toz salınımı sürekli olarak modern filtre sistemleri ile kontrol altında tutulmaktadır. Çevresel etkiler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da düzenli olarak denetlenmekte ve gerekli tüm izin belgeleri eksiksiz olarak güncellenmektedir. Bunların yanında, gerçekleştirilen tüm çevresel ölçüm raporları, söz konusu tesislerin uluslararası standart sınır değerlerin altında emisyon ürettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu standartlara uygunluk, yerinde denetimlere ek olarak yetkili otoriteler tarafından 24 saat düzenli biçimde online takip edilmektedir."