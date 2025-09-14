Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası Gaziantep'te Tamamlandı

Gaziantep'te düzenlenen Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Şahinbey Belediyesince, Şahinbey Geleneksel Sporlar Merkezi'nde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 505 sporcu, minikler, yıldızlar, büyükler ve baş pehlivanlar kategorilerinde mücadele etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kıyasıya mücadelelerin sonucunda Muharrem Alper Aslan, rakibi Erol Öztürk'ü finalde mağlup ederek başpehlivan unvanını elde etti.

Güreşlerin tamamlanmasının ardından başarılı sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başpehlivan Muharrem Alper Aslan, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birinci olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kendimi daha iyi hissettiğim için bir üst kategoriye çıkıp 30 kişinin arasında birinci oldum. Geçen yıl Aba Güreşinde dünya 3'üncüsü oldum. Geleneksel güreşlerimizi yaşatmak bizler için çok büyük bir gurur. Bizlere böyle bir organizasyonu sağlayan ve desteklerini esirgemeyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'e çok teşekkür ederim."

Aşırtmalı Aba Güreşleri Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olan Erol Öztürk ise bir dahaki sefere daha çok çalışarak birinci olmak istediğini ifade ederek, "Böyle bir atmosferde güreşmek çok güzeldi. Ata sporlarımızı yaşatmaya devam etmek için daha çok çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.